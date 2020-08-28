Успение Пресвятой Богородицы: традиции и приметы важнейшего праздника православных

Сегодня христиане восточного обряда отмечают один из двенадцати важнейших после Пасхи празднеств православной церкви — Успение Пресвятой Богородицы.

Українські новини расскажут о народных традициях, а также о том, что можно и что категорически запрещено делать в этот день.

Народные приметы

В народе принято, что Успение является окончанием лета. Считается, что после этого наступает осень. В старину первые две недели после Успения называли "бабьим летом", которое, как правило, длилось до Ивана Постного (11 сентября).

На сегодня известны следующие приметы на Успение:

Пришла Пречистая — приносит старост нечистая.

Если на Успение появится радуга, то осень будет теплой и затяжной.

Полевые цветы пахнут сильнее обычного — к ненастью.

Туман на Успение: запасай большую корзину — грибов будет много.

Иней на Успение — будет короткая осень и долгая морозная зима.

Успение хлеб засевает, Вторая Пречистая дождем поливает, Третья

Пречистая снегом укрывает.

Гроза на Успение — осень будет ранней и дождливой.

Полевые цветы пахнут сильнее обычного — к ненастью.

Что нельзя делать на Успение

Если праздник Успения Пресвятой Богородицы выпадает на среду или пятницу, как сегодня, верующим разрешено употреблять рыбу. Кроме того, традиционное розгование переносится на следующий день. Если праздник выпал на иные дни недели, значит поста нет.

В Успение нельзя работать. Исключение составляет лишь та работа, выполнение которой никак нельзя отсрочить. Завершение работы, которая была начата до Успения и закончена в этот день, является хорошим знаком, несущий удачу.

В народе верят, что на Успение нельзя готовить, а также держать в руках колющие и режущие предметы. Именно поэтому в этот день принято не резать, а ломать хлеб руками.

Категорически запрещается в день Успения сквернословить, ругаться и конфликтовать с другими людьми. Нельзя также думать о плохом.

Что можно делать на Успение

Успение Пресвятой Богородицы совпадал с началом жатвы. Это объясняет большое количество земледельческих обычаев, которые наложились в народе в этот день.

В день Успения наши предки планировали свадьбы и принимали сватов. Согласно поверью, если родители смогли договориться о свадьбе детей на Успение, то молодых ждет долгая и счастливая жизнь в мире и согласии.

Ранее Українські новини, рассказали об истории одного из двунадесятых празднеств православных - Успения Пресвятой Богородицы, которое празднуется 28 августа.

Кроме того, 14 августа православные отмечали Медовый Спас, который знаменует собой начала Успенского поста.

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