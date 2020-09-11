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11 вересня 2020, пʼятниця, 06:45 4
Життя 2020-09-11T07:15:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні православні відзначають Усікновення глави Іоанна Предтечі. Історія свята і що не можна робити

Сьогодні православні відзначають Усікновення глави Іоанна Предтечі. Історія свята і що не можна робити

Александр Савич
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Ікона. Фото: orthochristian.com
Ікона. Фото: orthochristian.com

Сьогодні, 11 вересня, православні християни святкують Усікновення глави Іоанна Предтечі. Про історію цього Дня, його символізм, а також про те, що категорично не можна робити в цей день православним християнам, розповідають Українські новини.

Історія свята

Усікновення глави Іоанна Предтечі - це поминальний день, він відноситься до числа Великих свят у православній традиції.

Православні християни в цей день згадують події описані в Біблії, в Новому Завіті, а саме в Євангеліях. Події, що згадуються в цей день, описуються в Євангеліях від Матвія, Марка і Луки.

Після хрещення Ісуса Христа, Іоанн Хреститель, продовжував свою місію пророка, і впав у немилість влади за те, що викривав царя Ірода, який відібрав у свого брата дружину Іродіяду.

Згідно з іудейським законом, описаним в Старому Завіті, це є гріхом перелюбства.

За це Ірод посадив Іоанна в темницю, а пізніше, під час свого дня народження, він пообіцяв дочці Іродіади Соломії, тобто своїй падчерці, будь-який подарунок за те, що вона танцювала на бенкеті на честь його дня народження.

Іродіада, яка ненавиділа Іоанна Хрестителя, намовила дочку просити у Ірода голову Іоанна, і Ірод, що дав клятву принести падчерці будь-який подарунок (навіть половину царства), змушений був виконати обіцянку, хоча і не хотів смерті Іоанна.

В темниці Іоанну відсікають голову і приносять її на блюді Соломії.

Саме цей епізод Євангелій і став основою свята Усікновення глави Іоанна Предтечі.

Традиція згадувати цей день з'явилася вже в перші століття існування християнства.

Що не можна робити в цей день

Так, як Іоанн Хреститель був не тільки великим пророком, які підготували шлях Ісуса Христа, але ще і відомим аскетом, в цей день категорично забороняється їсти м'ясну і молочну їжу, а також рибу. 

Не рекомендується також веселитися, співати і танцювати.

Пити алкогольні напої в цей день також забороняється, адже це день, коли, бенкет, де Присутні пили алкоголь, закінчився кривавою стратою невинної людини.

Водночас, відомі в народі заборони брати в цей день в руки гострі предмети, або не різати круглі фрукти та овочі, які нібито нагадують своєю формою голову, є не більше ніж марновірством, і православною церквою не визнаються.

Цей день слід проводити в суворому пості і молитві.

Як повідомляли Українські новини, у кінці серпня православні святкували Успіння Пресвятої Богородиці .

Також в липні святкувалася 1032 річниця Хрещення Русі .

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