В Одессе чиновник горсовета заразился коронавирусом

В то время, как Украина находится на карантине 169-й день, заместитель городского главы Одессы Павел Вугельман инфицирован коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Так, Вугельман сообщил, что находится на самоизоляции под наблюдением врачей.

"К сожалению, никто не застрахован от коронавируса и положительный тест на днях получил я. Сейчас сижу дома на самоизоляции, врачи оценивают состояние как удовлетворительное", - написал заместитель городского главы Одессы.

Вугельман напомнил, что вирус продолжает находиться на пике активности и опасен для каждого.

Как сообщали Українські Новини, председатель Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш заболел коронавирусом.

Также исполняющий обязанности городского головы Луцка Григорий Пустовит заразился коронавирусом. С воскресенья, 2 августа, он находился на самоизоляции.

Кроме того, в июне Высший антикоррупционный суд заявил о положительном первом тесте на коронавирусную инфекцию у сотрудника ведомства.

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