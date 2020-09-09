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  • Украина призвала Россию присоединиться к инспекции в районе Шумов на Донбассе
09 сентября 2020, среда, 21:39 457
Политика 2020-09-09T22:45:02+03:00
Українські Новини
Украина призвала Россию присоединиться к инспекции в районе Шумов на Донбассе

Украина призвала Россию присоединиться к инспекции в районе Шумов на Донбассе

Ольга Фандорина
Донбасс, Обстрелы, обстрелы на Донбассе, обострение на Донбассе
Обстрелы на Донбассе. Фото: штаб ООС
Обстрелы на Донбассе. Фото: штаб ООС

Украина призывает Россию присоединиться к Совместному центру по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) во время совместной инспекции в районе Шумов на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Так, Россия отказалась от работы в рамках СЦКК. Каждый нормальный человек прекрасно понимает, с какой целью это было сделано. Но наличие такой цели не означает ее реалистичности. Крайне ограниченное проявление присутствия боевиков ничего никому не может дать, кроме одного - еще одного аргумента в пользу правоты Украины. В который раз вместе с международным сообществом призываем Россию вернуться к СЦКК, воздерживаться от этого - абсурдно", - сказано в нем.

Отмечается, что в течение шести недель с 27 июля этого года благодаря эффективности украинских представителей на переговорах в различных форматах удалось достичь реального режима прекращения огня на Донбассе.

Офис Президента отмечает, что с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций в среду Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) договорилась о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник - ОБСЕ в сопровождении представителей сторон.

ОБСЕ неоднократно подтверждала беспочвенность каких-либо обвинений в отношении любых нарушений договоренностей украинской стороной.

Как сообщали Українськi Новини, ранее самопровозглашенная "Донецкая народная республика" обвинила украинскую сторону в незаконном сооружении укреплений в районе Шумов и анонсировала начало операции по их обстрелу.

Договоренность о прекращении огня на Донбассе вступила в силу 27 июля.

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