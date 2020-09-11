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11 вересня 2020, пʼятниця, 05:45 9
Фінанси 2020-09-11T06:45:02+03:00
Українські Новини
Пенсії зросли не у всіх українців: в ПФУ роз'яснили, як домогтися перерахунку виплат

Пенсії зросли не у всіх українців: в ПФУ роз'яснили, як домогтися перерахунку виплат

Надежда Комендантова
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Пенсії.
Пенсії.

Поки з 1 вересня в Україні зросли мінімальні пенсії за віком, в країні для пенсіонерів не передбачено перерахунок пенсійних виплат. Зокрема, мова йде про держслужбовців.

Цей момент роз'яснила докладніше замдиректора департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Галина Мастюгіна, пише газета "Пенсійний кур'єр" у себе на сторінці в Facebook. 

Зокрема, з подібним питанням до видання звернулася пенсіонерка-держслужбовець.

"Вийшла на пенсію майже 10 років тому. За цей час мені не було ні індексації, ні перерахунку. На пенсію за віком мені переходити невигідно. Різниця між пенсією держслужбовця і пенсією на загальних підставах становить 100 грн. Які мої перспективи?" - поцікавилася жінка.

Мастюгіна у відповідь підтвердила, що пенсія держслужбовців перераховується зараз тільки в разі переходу на пенсію за загальним законом.

"Зокрема, під час перерахунку пенсій в травні поточного року порівнювався розмір пенсії за спецзакони і за загальним законом. І якщо це доцільно, здійснювався відповідне переведення. Швидше за все, після наступного перерахунку пенсії у зв'язку з її індексацією вам доцільніше буде отримувати пенсію за загальним законом, і ви отримаєте збільшення розміру пенсії.

Однак я радила б вам звернутися до пенсійної служби за місцем проживання, щоб з'ясувати: можливо, вам доцільно перевестися з наданням додаткових документів (про стаж, заробіток)", - додала представниця ПФУ.

Середні пенсії в Україні за категоріями / Інфографіка 24 каналу Середні пенсії в Україні за категоріями/Інфографіка 24 каналу

Як повідомляли Українські Новини, в Україні збираються збільшувати вимоги щодо стажу для виходу на пенсію протягом наступних 7 років.

Крім того, Кабінет Міністрів має намір почати введення накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування з 2021 року.

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