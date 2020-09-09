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09 сентября 2020, среда, 17:03 262
Силовые структуры 2020-09-09T18:45:02+03:00
Українські Новини
В "ДНР" заявили, что совместно с украинской стороной будут инспектировать позиции возле Шумов

В "ДНР" заявили, что совместно с украинской стороной будут инспектировать позиции возле Шумов

Кира Молчанова
ДНР, Денис Пушилин, ТКГ, Заседание ТКГ, Шумы
Окрестности поселка Шумы. Фото: google.com/maps
Окрестности поселка Шумы. Фото: google.com/maps

"Министерство иностранных дел" при группировке "ДНР" заявило о совместной инспекции по фиксации устранения нарушений в районе Шумов на Донбассе 10 сентября.

Об этом говорится в сообщении "МИД ДНР" в мессенджере Telegram, передают Українськi Новини.

"В ходе внеочередной встречи Контактной группы нам наконец-то удалось добиться от украинской стороны осуществления совместной инспекции по фиксации устранения допущенных нарушений относительно продвижения позиций вооруженных формирований Украины вблизи населенного пункта Шумы", - сказано в нем.

Отмечается, что в совместной инспекции, которая состоится при наблюдении Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ 10 сентября в 14:00, примут участие представители "Донецкой Народной Республики" и представители украинской стороны Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК).

"МИД ДНР" призываем и Киев, и представителей ОБСЕ отнестись к данной мере с объективностью, ответственностью и полным осознанием

важности ее осуществления в рамках взаимной согласованности действий.

Как сообщали Українськi Новини, "глава" ДНР Денис Пушилин ранее планировал обстрел позиций украинских военных возле Шумов на 7 сентября, а позже ДНР перенесла начало обстрела на 9 сентября.

Обвинение главы группировки "ДНР" Дениса Пушилина в нарушении договоренностей о прекращении огня не соответствует действительности.

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