"Надул" больницы и благотворительные фонды. В Киеве мужчина продал несуществующие маски на полмиллиона гривен

В то время как в Харьковской области правоохранители "накрыли" цех по производству тестов на коронавирус, в столице сообщили о подозрении 37-летнему мужчине, который в результате мошеннических действий заработал около 500 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева, передают Українські Новини.

По имеющейся информации, подозреваемый начал свою деятельность еще в феврале 2020 года, когда ажиотаж, связанные с пандемией коронавирусом, лишь набирал обороты.

Он приобрел общество, оформил его на подставное лицо, подготовил и разместил рекламу на популярных интернет-площадках о продаже медицинских средств защиты дыхания, которых у него не имелось в наличии.

Ущерб понесли 8 граждан и 12 организаций, среди которых 2 государственных медицинских учреждения и 2 благотворительные организации. Всего в подобный способ подозреваемый смог заработать около 500 тыс. гривен.

На данный момент правоохранители устанавливают другие возможные эпизоды мошеннической деятельности подозреваемого. Также решается вопрос о выборе меры пресечения.

Как сообщали Українські Новини, на Тернопольщине женщина перечислила мошенникам все средства, которые собирались на лечение детей, пострадавших после взрыва в местном клубе.

Кроме того, в Харькове группа неизвестных завладела почти миллионом гривен в результате махинаций с терминалами.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости