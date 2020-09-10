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10 сентября 2020, четверг, 14:09 62
Судебная власть 2020-09-10T14:09:01+03:00
Українські Новини
"Надул" больницы и благотворительные фонды. В Киеве мужчина продал несуществующие маски на полмиллиона гривен

"Надул" больницы и благотворительные фонды. В Киеве мужчина продал несуществующие маски на полмиллиона гривен

Константин Долгий
Киев, Киевская область, Мошенничество, Прокуратура Киева, Защитные маски
Защитные маски и деньги. Фото: pexels
Защитные маски и деньги. Фото: pexels

В то время как в Харьковской области правоохранители "накрыли" цех по производству тестов на коронавирус, в столице сообщили о подозрении 37-летнему мужчине, который в результате мошеннических действий заработал около 500 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева, передают Українські Новини.

По имеющейся информации, подозреваемый начал свою деятельность еще в феврале 2020 года, когда ажиотаж, связанные с пандемией коронавирусом, лишь набирал обороты.

Он приобрел общество, оформил его на подставное лицо, подготовил и разместил рекламу на популярных интернет-площадках о продаже медицинских средств защиты дыхания, которых у него не имелось в наличии.

Ущерб понесли 8 граждан и 12 организаций, среди которых 2 государственных медицинских учреждения и 2 благотворительные организации. Всего в подобный способ подозреваемый смог заработать около 500 тыс. гривен.

На данный момент правоохранители устанавливают другие возможные эпизоды мошеннической деятельности подозреваемого. Также решается вопрос о выборе меры пресечения.

Как сообщали Українські Новини, на Тернопольщине женщина перечислила мошенникам все средства, которые собирались на лечение детей, пострадавших после взрыва в местном клубе.

Кроме того, в Харькове группа неизвестных завладела почти миллионом гривен в результате махинаций с терминалами.

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