"Надув" лікарні та благодійні фонди. У Києві чоловік продав неіснуючі маски на півмільйона гривень

Водночас як у Харківській області правоохоронці "накрили" цех з виробництва тестів на коронавірус, в столиці повідомили про підозру 37-річному чоловікові, який в результаті шахрайських діях заробив близько 500 тис. гривень.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури міста Києва, передають Українські Новіні.

За наявною інформацією, підозрюваний почав свою діяльність ще в лютому 2020 року, коли ажіотаж, пов'язаний з пандемією коронавірусу, лише набирав обороти.

Збиток зазнали 8 громадян і 12 організацій, серед яких 2 державних медичних установ і 2 благодійні організації. Всього подібним способом підозрюваний зміг заробити близько 500 тис. гривень.

На цей час правоохоронці встановлюють інші можливі епізоди шахрайської діяльності підозрюваного. Також вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Крім того, в Харкові група невідомих заволоділа майже мільйоном гривень в результаті махінацій з терміналами .

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