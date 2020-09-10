підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 вересня 2020, четвер, 14:09 9
Судова влада 2020-09-10T16:00:04+03:00
Українські Новини
"Надув" лікарні та благодійні фонди. У Києві чоловік продав неіснуючі маски на півмільйона гривень

"Надув" лікарні та благодійні фонди. У Києві чоловік продав неіснуючі маски на півмільйона гривень

Константин Долгий
шахрайство, Пандемія, коронавірус в Україні
Захисні маски і гроші. Фото: pexels
Захисні маски і гроші. Фото: pexels

Водночас як у Харківській області правоохоронці "накрили" цех з виробництва тестів на коронавірус, в столиці повідомили про підозру 37-річному чоловікові, який в результаті шахрайських діях заробив близько 500 тис. гривень.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури міста Києва, передають Українські Новіні.

За наявною інформацією, підозрюваний почав свою діяльність ще в лютому 2020 року, коли ажіотаж, пов'язаний з пандемією коронавірусу, лише набирав обороти.

Збиток зазнали 8 громадян і 12 організацій, серед яких 2 державних медичних установ і 2 благодійні організації. Всього подібним способом підозрюваний зміг заробити близько 500 тис. гривень.

На цей час правоохоронці встановлюють інші можливі епізоди шахрайської діяльності підозрюваного. Також вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Крім того, в Харкові група невідомих заволоділа майже мільйоном гривень в результаті махінацій з терміналами .

Більше новин про: шахрайство Пандемія коронавірус в Україні

МОН пригрозило директорам шкіл штрафами і навіть позбавленням волі за порушення карантину
Порошенко і Зеленський за останніх півтора року вперше з 1995 не роздавали іменних пістолетів
Новини
Здають пляшки, а Крим був захоплений Росією, - Турчинов про здачу Криму 15:45
Причини аварій на залізниці – старі вагони 15:45
Київрада підтримала виділення коштів на зарплатню "Київському метрополітену" та "Київпастрансу", – Кличко 15:43
Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасована через зміну вимог Росії і бойовиків, - Офіс президента 15:29
Україна встановила рекорд з експорту соняшникової олії в 2019/2020 15:03
більше новин
Кличко з Пальчевським вийдуть у 2 тур на виборах в мери Києва, - "Соціальний моніторинг" 15:51
Пальчевський вийде у другий тур з Кличком, - "Соціальний моніторинг" 15:58 Прес-реліз
В інтерв'ю Пальчевський набрехав про службу в армії, нахамив журналістці і заперечував свої ж слова про "возз'єднання" з Росією, - фактчекінг ВВС 13:06
Фармацевтична індустрія України стає більш технологічною та інноваційною, - дослідження 19:54
ЗАЗ провів модернізацію і починає виробництво моделей концерну Renault 11:02
більше новин
ДБР закрило кілька справ про можливі злочини Порошенка 10:25
Кіпр перевірить законність отримання громадянства українськими бізнесменами, серед яких Коломойський 16:22
"Нафтогаз" подав три тарифи на газ для населення і бізнесу 12:31
Зеленський. Фото: Офис Президента
Зеленський порівняв медреформу з радянською електронною грою "Ну, постривай! 17:06
Андрій Богдан. Скріншот відео інтерв'ю Гордону.
Богдан розповів, хто може стати наступним президентом України 09:26
більше новин
У Києві виявили 298 хворих на коронавірус за добу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok