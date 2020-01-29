В Тернопольской области мошенник присвоил собранные на лечения детей 365 тыс. гривен

Более 360 тыс. гривен отдала мошенникам мама одного из пострадавших детей села Угринов Подгаецкого района, на чью банковскую карту поступали деньгиот благотворителей на лечение детей, травмированных в результате взрыва газа в сельском клубе.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"27 января около 13:00 к ней позвонил мужчина и представился работником банка по имени Роман. Он заявил, что на ее счет поступают большие суммы средств и они не помещаются на ее электронный кошелек. Неизвестный предложил осуществить несколько манипуляций для получения этих денег", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, войдя в доверие, человек порекомендовал снять со счета часть средств и перебросить их на указанные счета. Таким образом женщина на 17 тыс. гривен через терминал iBox пополнила мобильные телефоны нескольким абонентам. Также она, сняв со своего счета деньги, начала перебрасывать их через банковский терминал на карточки, которые диктовал по телефону неизвестный.

После этого электронный кошелек банк заблокировал из-за превышения лимита, и мошенник попросил пойти в финучреждение и разблокировать его. Женщина так и сделала, воспользовавшись помощью сотрудника банка.

В результате жительница села Угринов отдала неизвестному 365 тыс. гривен. Обратилась в полицию потерпевшая лишь через полтора дня после преступления, когда поняла, что деньги отдала мошеннику.



По словам начальника ГУНП в Тернопольской области Александра Богомола, полицейские обратились к сотрудникам банковских учреждений с просьбой заблокировать похищенные средства.

"Преступление получило резонанс и находится на контроле главы Нацполиции. Мы проведем максимальные оперативные меры, чтобы вернуть деньги. По первоначальной информации, мошенники звонили из Днепропетровской области. Наши коллеги помогают в проведении следственных действий. Одна из версий - звонили из мест лишения свободы", - подытожил Александр Богомол.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 190 Криминального кодекса. Мошенникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, в ресторане поймали мошенников, которые за $20 тысяч обещали устроить начальником колонии.

Также появился новый вид мошенничества, связанный с терминалами.