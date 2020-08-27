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27 августа 2020, четверг, 17:40 1958
Силовые структуры 2020-08-27T18:30:02+03:00
Українські Новини
В Харьковской области нашли подпольный цех, производящий тесты на коронавирус

В Харьковской области нашли подпольный цех, производящий тесты на коронавирус

Ольга Фандорина
Тесты, Коронавирус, подпольный цех, коронавирус в Украине, тесты на коронавирус
Тест. Фото. Pixabay
Тест. Фото. Pixabay

Налоговая милиция выявила подпольный цех по производству тестов на заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы, передают Українськi Новини.

Сотрудниками налоговой милиции в Харьковской области выявлен факт незаконного производства наборов для отбора и транспортировки биологического материала для тестирования на наличие коронавирусной инфекции.

"Во время досудебного расследования установлено, что группой харьковчан с целью личной наживы в 2020 году налажено подпольное производство наборов для отбора биологического материала для тестирования на наличие COVID - 19, которые, в дальнейшем, через подставных физлиц-предпринимателей поставлялись в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.   

Отмечается, что указанная группа лиц с целью сокрытия преступной деятельности и введения покупателей в заблуждение в сопроводительных документах на продукцию указывали другие места ее изготовления.

Согласно предварительному заключению специалиста Государственной службы по лекарственным средствам и контроля за наркотиками производство наборов было налажено с грубым нарушением правил и норм их изготовления.

На основании постановления суда был проведен обыск по месту незаконного изготовления и хранения продукции, в результате чего обнаружено и изъято 200 тыс. единиц готовых наборов для тестирования, а также сырье для производства 400 тыс. средств для тестирования на сумму около 12 млн гривен.

На данный момент следствие продолжается, а также принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к организации незаконного бизнеса.

Как сообщали Українськi Новини, количество проведенных за сутки тестов на коронавирус увеличилось на треть. 

Тем временем заболеваемость коронавирусом растет второй день подряд.

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