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21 августа 2019, среда, 16:06 294
Судебная власть 2019-08-21T16:11:01+03:00
Українські Новини
Новый вид мошенничества: киевляне с помощью терминалов завладели миллионом гривен

Новый вид мошенничества: киевляне с помощью терминалов завладели миллионом гривен

Прокуратура Харьковской области передала в суд обвинение 2 жителей Киева в мошенническом завладении около 0,7 млн гривен путем имитации пополнения карточных счетов через платежные терминалы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, 34-летний киевлянин организовал преступную группу, в которую вошли двое его знакомых жителей Киева и Харькова.

В течение мая-ноября 2018 года подозреваемые разработали устройства для обмана купюроприемников терминалов, которые имитировали купюры номиналами 200 и 500 гривен, а также 100, 200 евро и 100 долларов.

С их помощью мошенники зачисляли на карточные счета подставных лиц суммы от 9 до 40 тыс. гривен.

"Терминалы воспринимали их как настоящие деньги. Имитационное средство оставалось у злоумышленников, а на счет без фактического внесения денег в терминал зачислялась сумма в соответствии с номиналом имитированной купюры", - говорится в сообщении.

В дальнейшем деньги обналичивали или покупали бытовую технику в одном из интернет-магазинов, которую впоследствии перепродавали.

По данным правоохранителей, подозреваемые перемещались по всей Украине, где провели 68 операций, имитирующих пополнение карточек.

Правоохранители задержали подозреваемого в организации преступной группы, а также участника, оба - жители Киева.

Еще один подозреваемый, 34-летний жителт Харькова, объявлен в розыск.

В отношении задержанных обвинительные акты переданы в суд по признакам ч. 3, 4 ст.190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, ранее мошенники придумали новый способ воровства с банковских карт.

Тем временем, через номера телефонов мошенники придумали еще одну схему воровства с банковских карт.

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