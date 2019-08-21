Новый вид мошенничества: киевляне с помощью терминалов завладели миллионом гривен

Прокуратура Харьковской области передала в суд обвинение 2 жителей Киева в мошенническом завладении около 0,7 млн гривен путем имитации пополнения карточных счетов через платежные терминалы.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области, передают Українськi Новини.\r\nПо данным ведомства, 34-летний киевлянин организовал преступную группу, в которую вошли двое его знакомых жителей Киева и Харькова.\r\nВ течение мая-ноября 2018 года подозреваемые разработали устройства для обмана купюроприемников терминалов, которые имитировали купюры номиналами 200 и 500 гривен, а также 100, 200 евро и 100 долларов.\r\nС их помощью мошенники зачисляли на карточные счета подставных лиц суммы от 9 до 40 тыс. гривен.\r\n"Терминалы воспринимали их как настоящие деньги. Имитационное средство оставалось у злоумышленников, а на счет без фактического внесения денег в терминал зачислялась сумма в соответствии с номиналом имитированной купюры", - говорится в сообщении.\r\nВ дальнейшем деньги обналичивали или покупали бытовую технику в одном из интернет-магазинов, которую впоследствии перепродавали.\r\nПо данным правоохранителей, подозреваемые перемещались по всей Украине, где провели 68 операций, имитирующих пополнение карточек.\r\nПравоохранители задержали подозреваемого в организации преступной группы, а также участника, оба - жители Киева.\r\nЕще один подозреваемый, 34-летний жителт Харькова, объявлен в розыск.\r\nВ отношении задержанных обвинительные акты переданы в суд по признакам ч. 3, 4 ст.190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее мошенники придумали новый способ воровства с банковских карт.\r\nТем временем, через номера телефонов мошенники придумали еще одну схему воровства с банковских карт.