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10 сентября 2020, четверг, 13:30 23
Общество 2020-09-10T13:32:35+03:00
Українські Новини
Полиция выявила попытку массового изменения избирательных адресов для фальсификации выборов в Запорожье

Полиция выявила попытку массового изменения избирательных адресов для фальсификации выборов в Запорожье

Елизавета Драбкина
Полиция, Фальсификация, Местные выборы, Местные выборы-2020
Выборы. Фото: 24tv.ua
Выборы. Фото: 24tv.ua

Полиция выявила попытку массового изменения избирательных адресов с целью фальсификации местных выборов в Запорожье.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Запорожской области, передают Українськi Новини.

"9 сентября в Днепровский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о факте массового подвоза граждан к Запорожскому отделению ведения реестра избирателей с целью изменения избирательного адреса, что может быть основанием для последующих фальсификаций во время проведения выборов", - сказано в нем.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что с 5 сентября в Запорожском отделении ведения реестра избирателей свои избирательные адреса изменили более 400 жителей города, 76 из которых прибыли в указанный отделения 9 сентября.

Правоохранители провели опрос граждан, находившихся в помещении.

Они объяснили, что хотят изменить избирательные адреса с основного места проживания в Запорожье на другие населенные пункты, расположенных на территории Запорожского района.

Однако, как отмечается, все опрошенные называли неубедительные и путаные причины своих действий.

Работники полиции отработали всю полученную информацию и установили личность координатора избирателей, прибывших в Запорожское отделение ведения реестра избирателей с целью проведения регистрации изменения избирательного адреса.

По свидетельствам опрошенных граждан, им оказался 29-летний житель Запорожья, который предлагал денежное вознаграждение за изменение избирательного адреса.

За какого кандидата необходимо будет отдать свой голос, участникам фальсификации не сообщалось.

Эту информацию им должны были доказать непосредственно перед голосованием.

Следственным отделом Днепровского отдела полиции в Запорожской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса.

Решается вопрос о уведомление о подозрении как организатору незаконных действий в совершении уголовного преступления, так и гражданам, которые предоставили ложные сведения в орган ведения Государственного реестра избирателей.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня, 10 сентября, последний день, когда можно сменить место голосования на местных выборах.

Ранее в Раде разъяснили, как будут голосовать украинцы на местных выборах-2020

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