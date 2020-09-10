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Українські Новини
Сегодня последний день для смены места голосования на местных выборах

Сегодня последний день для смены места голосования на местных выборах

Валерия Драгомирова
Выборы, Местные выборы, место голосования, Избирательный адрес
Выборы. Фото: 24tv.ua
Выборы. Фото: 24tv.ua

Сегодня, 10 сентября, последний день, когда можно сменить место голосования на местных выборах, которые назначили на 25 октября

"Избирательный адрес" можно изменить онлайн или в местном отделении реестра избирателей.

Как сменить онлайн 

Для этого необходимо цифровая подпись. Если ее нет - ее можно оформить, не выходя из дома, через сервис "Приват24". Если это невозможно, то придется собрать пакет документов и принести его к одному из украинских центров сертификации.

Затем на сайте Государственного реестра избирателей надо найти "Личный кабинет" (правый верхний угол), а в нем выбрать "Заявления и запросы", а уже в них - "Обращение об изменении избирательного адреса".

Сайт предложит заполнить анкету, которую надо будет завизировать цифровой подписью.

На электронную почту, указанную в анкете, по меньшей мере через сутки придет письмо-подтверждение о том, что ваш "избирательный адрес" изменился. 

Как сменить в местном отделении реестра избирателей

Нужно прийти к такому отделению (чаще всего оно расположено в райгосадминистрации или у нее) с паспортом, написать заявление об изменении "избирательного адреса" и добавить к нему копию документа, подтверждающего реальное место жительства (не по месту регистрации). 

Напомним, ранее в Раде разъяснили, как будут голосовать украинцы на местных выборах-2020

Ранее ЦИК определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, провести местные выборы на территории которых невозможно.

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Сегодня последний день для смены места голосования на местных выборах
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