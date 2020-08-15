ПФУ резко увеличил показатель средней зарплаты для расчета пенсий за июнь

В то время, как после пенсионной реформы многие пенсионеры в Украине могут отстаться без пенсий в связи с нехваткой стажа, однако могут оформить соцпомощь, чтобы не остаться без денег, в Украине показатель средней зарплаты для расчета пенсий в июне 2020 года вырос на 1651,06 грн и составила 11 197,38 грн.

Об этом говорится в сообщении на сайте ПФУ в пятницу, 14 августа.

"Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за июнь 2020 года в сумме 11197 гривен 38 копеек", – сообщили в Пенсионном фонде.

Показатель средней заработной платы за июнь. Инфографика: Facebook/Пенсионный фонд Украины

Как сообщали Українські Новини, в Украине повысят минималку в три этапа.

Также Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за май в размере 9 546 гривен 32 копейки.