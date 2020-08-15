подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 августа 2020, суббота, 13:56 473 Инфографика
Финансы 2020-08-15T14:25:55+03:00
Українські Новини
ПФУ резко увеличил показатель средней зарплаты для расчета пенсий за июнь

ПФУ резко увеличил показатель средней зарплаты для расчета пенсий за июнь

Надежда Комендантова
Пенсии, ПФУ, пенсии в Украине, начисление пенсий, Выплаты пенсионерам, Средний показатель зарплаты
Пенсии.
Пенсии.

В то время, как после пенсионной реформы многие пенсионеры в Украине могут отстаться без пенсий в связи с нехваткой стажа, однако могут оформить соцпомощь, чтобы не остаться без денег, в Украине показатель средней зарплаты для расчета пенсий в июне 2020 года вырос на 1651,06 грн и составила 11 197,38 грн.

Об этом говорится в сообщении на сайте ПФУ в пятницу, 14 августа.

"Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за июнь 2020 года в сумме 11197 гривен 38 копеек", – сообщили в Пенсионном фонде.

Показатель средней заработной платы за июнь. Инфографика: Facebook/Пенсионный фонд Украины Показатель средней заработной платы за июнь. Инфографика: Facebook/Пенсионный фонд Украины

Как сообщали Українські Новини, в Украине повысят минималку в три этапа

Также Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за май в размере 9 546 гривен 32 копейки.

Больше новостей о: Пенсии ПФУ пенсии в Украине начисление пенсий Выплаты пенсионерам Средний показатель зарплаты

Почему нельзя с завтрашнего дня повысить пенсии в ...
На выплату августовских пенсий ПФУ направил 24,5 м...
Стажа для пенсии хватит не всем: как на остаться б...
Пенсионный фонд увеличил показатель средней зарпла...
В Киеве рекордные 232 новых случая коронавируса
В Украине третий день подряд антирекорд по коронавирусу: 1847 новых случаев
Новости
ПФУ резко увеличил показатель средней зарплаты для расчета пенсий за июнь 13:56 Инфографика
Под Полтавой микроавтобус сбил велосипедистов: есть погибшие и раненые 13:26
В Киеве рекордные 232 новых случая коронавируса 12:55
Выдача "вагнеровцев" России: Беларусь не уведомила Украину о своем решении 12:29
На Донбассе формирования РФ роют окопы и укрепляют позиции: за сутки две провокации 11:55
больше новостей
В случае повышения минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен, — Марченко 13:43
Министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30 06:15
Ночью в Украине похолодает до осенних температур: погода на выходные 21:52
На Прикарпатье нашествие гадюк. Что делать при укусе 19:57
Стажа для пенсии хватит не всем: как на остаться без выплат на старости лет 05:30 Инфографика
больше новостей
Зарплата половины членов ЦИКа за июль превысила карантинные ограничения в четыре раза 09:26 Документ
Сегодня на Крещатике откроется школьная ярмарка 07:00
Завтра в Киев отправится традиционная баржа с 300 тоннами арбузов из Николаева 17:57
Зеленский инициирует отказ Украины от участия в работе Антитеррористического центра СНГ 13:18
"Удар" Кличко обошел все остальные партии на киевских выборах, – Центр Разумкова 15:42
больше новостей
До окончания карантина осталось 17 дней. Какие ограничения действуют в Украине
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok