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Общество 2020-09-10T08:24:39+03:00
Українські Новини
До окончания карантина осталось 52 дня: какие ограничения действуют

До окончания карантина осталось 52 дня: какие ограничения действуют

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как заболеваемость коронавирусом продолжает расти, а смертность начала падать, сегодня 183-й день карантина, до установленного Кабмином срока его окончания осталось 52 дня.

Сегодня начался 183-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 26 августа было принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 октября.

До этой даты осталось 52 дня.

Согласно новым нормам, в зависимости от эпидемической ситуации области будут разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

Критериями разделения останутся заполненность коек, отведенных под госпитализацию больных коронавирусной инфекцией в больницах, количество тестирований на 100 тыс. населения, динамика увеличения количества новых случаев, коэффициент выявления заболевания. Согласно опубликованной Министерством здравоохранения инфографике, в "зеленой зоне" необходимо пользоваться масками, также там будет действовать ограничение на проведение массовых мероприятий (не более 1 человек на 5 кв. м), на заполненность кинотеатров (50% от общего количества мест) и на перевозку пассажиров (только сидячие места).

В "желтой зоне" к вышеуказанным ограничениям добавляется запрет на посещение учреждений, где могут находиться пожилые люди.

В "оранжевой зоне" запрещается деятельность гостиниц, работа развлекательных заведений в ночное время, плановые госпитализации, будут закрыты спортзалы, детские оздоровительные лагеря, а также предусмотрены ограничения для массовых мероприятий.

В "красной зоне" запрещается работа общественного транспорта, посещение образовательных заведений, торговых центров, кафе и ресторанов.

С целью недопущения распространения на территории Украины второй волны острой респираторной болезни СОVID-19 вводится ограничение въезда иностранцев на территорию государства с 00:00 ч 28 августа по 00:00 ч 28 сентября.

С 00:00 28 августа 2020 возобновляется работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и г. Севастополя и выезда из нее.

Иностранцы и лица без гражданства , прибывая на территорию Украины через КПП в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе, должны иметь страховой полис, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, и действует на срок пребывания на территории Украины (в том числе, на временно оккупированных территориях).

Также все категории граждан, прибывающие с временно оккупированных территорий должны пройти самоизоляцию, досрочное прекращение которой возможно в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенный после выезда с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Как сообщали Українськi Новини, Ивано-Франковск и Тернополь подали в суд иск к Кабмину об отнесении городов к "красной" зоне.

Также заболеваемость коронавирусом в Киеве резко выросла за сутки

Тем временем, в Киевской области из-за коронавируса закрылись 8 школ и 4 детских сада.

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