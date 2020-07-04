Зеленский приехал на открытие отремонтированного стадиона в Одесской области

Президент Владимир Зеленский принял участие в открытии реконструированного стадиона школы №1 города Южного Одесской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Прекрасный стадион. Это очень важно. Главное, что это важно для детей. И что вся команда - и органы местного самоуправления, и Министерство инфраструктуры и "Укравтодор" - то, что мы обещаем, мы завершаем. Поэтому очень рад, что завершено строительство этого стадиона в пределах нашей программы", - сказал Зеленский.

Указано, что восстановление стадиона осуществлено в рамках программы "Большая стройка".

Ремонтные работы на спортивной площадке проведено впервые с 1979 года, когда была построена школа.

Реконструкция, в частности, включает обустройство футбольного поля с покрытием из искусственной травы, универсальных игровых площадок с полиуретановым покрытием, беговых дорожек, силовой площадки с уличными тренажерами, столов для игры в настольный теннис, полосы препятствий для занятий по допризывной подготовке юношей.

Кроме того, обустроены трибуны с навесом для зрителей на 300 мест, установлено новое ограждение спортивной площадки и обновлено освещение.

Согласно сообщению, благодаря реконструкции две школы, расположенные рядом со стадионом, смогут одновременно проводить спортивные соревнования.

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