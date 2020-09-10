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10 сентября 2020, четверг, 12:21 21
Президент 2020-09-10T12:22:47+03:00
Українські Новини
Порошенко и Зеленский за последних полтора года впервые с 1995 не раздавали наградные пистолеты

Порошенко и Зеленский за последних полтора года впервые с 1995 не раздавали наградные пистолеты

Виолетта Чайковская
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Пистолет. Фото: pixabay
Пистолет. Фото: pixabay

Начиная с 2019 года, бывший Президент Петр Порошенко (2014-2019) и нынешний Владимир Зеленский не награждали никого именным огнестрельным оружием.

Об этом говорится в ответе Офиса Президента на запрос Українських Новин.

"Награждение отличием "Именное огнестрельное оружие" в 2019 году не проводилось", – сказано в нем.

В 2019 соответствующие указы не выдавал ни Порошенко, ни Зеленский.

"В период с 1 января до 30 июня 2020 года награждение отличием "Именное огнестрельное оружие" не проводилось", – говорится об аналогичных указах Зеленского в течение первого полугодия нынешнего года.

Отличие Президента "Именное огнестрельное оружие" – это пистолет "Форт-21.02" калибра 9 мм с боевым комплектом из 16 патронов.

Корпус пистолета изготавливается из конструкционных сталей, рукоятка – из благородных пород дерева, внешние детали украшены художественной декоративной резьбой, а на пластине гравируется имя награжденного.

Это отличие было учреждено в 1995 году при президентстве второго главы государства Леонида Кучмы.

Всего в 1995-2018 Президенты выдали именное огнестрельное оружие 152 лицам.

Кучма за время президентства (до 2005) наградил именными пистолетами больше всего человек – 85, в то время как следующий глава государства Виктор Ющенко (в 2005-2010) – меньше всех, а именно 5.

Виктор Янукович в 2010-2014 годах выдал 18 наградных пистолетов, а Порошенко с 2014 по 2018 – 26.

Зеленский пока что не выдавал именное огнестрельное оружие никому.

Как сообщали Українськi Новини, ранее мы публиковали полный список владельцев наградного оружия от Президентов Кучмы, Ющенко и Януковича.

В свою очередь Порошенко наградил именными пистолетами футболистов национальной сборной, их тренера и председателя Федерации футбола.

Также лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош получил пистолет в награду от Порошенко.

Кроме того, Порошенко вооружил именным огнестрелом cоветника Президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

Помимо него Порошенко наградил именным огнестрельным оружием премьеров Катара и Кувейта.

В то же время Зеленский против легализации оружия

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