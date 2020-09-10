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10 сентября 2020, четверг, 10:40 337
Жизнь 2020-09-10T11:45:02+03:00
Українські Новини
В сети появился первый трейлер экранизации легендарного научно-фантастического романа "Дюна"

В сети появился первый трейлер экранизации легендарного научно-фантастического романа "Дюна"

Александр Савич
Фильм, Трейлер, новый фильм, Трейлер фильма, Дюна

Вслед за появлением второго трейлера нового фильма о приключениях Джеймса Бонда "Не время умирать", в сети появился первый трейлер новой экранизации легендарного научно-фантастического романа Фрэнка Герберта "Дюна". Об этом сообщается на странице фильма на сайте IMDB.

Режиссером новой экранизации "Дюны" стал известный франко-канадский режиссер Дени Вильнев, который известен тем, что снял такие фильмы как "Прибытие", "Бегущий по лезвию 2049" и "Пленницы".

Главные роли в фильме сыграли Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюссон, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем и другие.

Ранее Вильнев говорил, что съемки "Дюны" это "проект его жизни".

"Дюна" Вильнева это не первая экранизация культовой книги Герберта. В 1984 году на экраны вышел фильм "Дюна", режиссером которого стал другой известный мастер – Дэвид Линч.

Мировая премьера фильма была запланирована на 20 ноября 2020 года, но позже ее перенесли на 18 декабря этого года.

Премьера в Украине – 17 декабря 2020 года.

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