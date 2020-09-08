Том Круз прыгнул с трамплина в пропасть на мотоцикле. Невероятный каскадерский трюк актера попал в сеть

Вслед за новым трейлером фильма о приключениях Джеймса Бонда "Не время умирать", который должен выйти на экраны осенью этого года, в сети появилось видео невероятного каскадерского трюка в исполнении Тома Круза на съемках фильма "Миссия невыполнима 7". Об этом сообщает Twitter-аккаунт LightsCameraPod. Голливудский актер Том Круз, который известен своей любовью к самостоятельному исполнению каскадерских трюков, вновь удивил своих поклонников и всех почитателей каскадерского мастерства. На съемках очередной части шпионского боевика "Миссия невыполнима" актер на мотоцикле на большой скорости прыгнул в пропасть с огромного трамплина, после чего взмыл над пропастью на парашюте. Высота над уровнем моря, на которой был установлен трамплин, составляла 1200 метров. Съемки этого эпизода проходили в Норвегии. Премьера фильма ожидается в 2021 году. New video of Tom Cruise pulling off a massive stunt during the filming of ‘Mission: Impossible 7’.(via @Tom_Cody_SP) pic.twitter.com\/IoXtsZyj9v — Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) September 7, 2020 Как сообщали Українські новини, в Киеве снимали комедийный боевик от Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли. Также в сети появился фильм-мюзикл MONATIK’а, в котором снялись и спели многие украинские звезды.