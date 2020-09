Том Круз прыгнул с трамплина в пропасть на мотоцикле. Невероятный каскадерский трюк актера попал в сеть

Голливудский актер Том Круз, который известен своей любовью к самостоятельному исполнению каскадерских трюков, вновь удивил своих поклонников и всех почитателей каскадерского мастерства.

На съемках очередной части шпионского боевика "Миссия невыполнима" актер на мотоцикле на большой скорости прыгнул в пропасть с огромного трамплина, после чего взмыл над пропастью на парашюте.

Высота над уровнем моря, на которой был установлен трамплин, составляла 1200 метров. Съемки этого эпизода проходили в Норвегии.

Премьера фильма ожидается в 2021 году.

New video of Tom Cruise pulling off a massive stunt during the filming of ‘Mission: Impossible 7’.



(via @Tom_Cody_SP) pic.twitter.com/IoXtsZyj9v