В сети появился новый трейлер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

Вслед за онлайн-презентаций фильма-мюзикла MONATIK’а "Ритм" , стало известно, что в сети появился новый трейлер очередного фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Об этом сообщает официальный сайт фильма.

Это уже 25-ый фильм о Джеймсе Бонде за всю его многолетнюю историю.

В этот раз зрители увидят историю, в которой агент 007 временно оставляет службу, однако ему не дают спокойно отдохнуть старые знакомые из ЦРУ, которые просят Бонда помочь им.

Главную роль агента МИ-6 в пятый и последний раз сыграл Дэниел Крейг.

Режиссером фильма стал Кэри Фукунага, который известен по работам над фильмами "Оно", "Джейн Эйр" и "Без имени".

Также в новом фильме про Джеймса Бонда сыграли такие известные актеры как Рэйф Файнс, Рами Малек, Леа Сейду и Наоми Харрис.

Съемки фильма проходили в Италии, на Ямайке, в Великобритании и Норвегии.

Основную музыкальную тему "Не время умирать" исполнила популярная певица, 18-летняя Билли Айлиш. Она стала самым молодым исполнителем в истории заглавных музыкальных тем фильмов о Бонде.

Дата премьеры в Украине пока неизвестна.

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