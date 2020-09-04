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04 сентября 2020, пятница, 17:18 153
Жизнь 2020-09-04T17:18:09+03:00
Українські Новини
В сети появился новый трейлер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

В сети появился новый трейлер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

Александр Савич
Кино, Фильм, Джеймс Бонд, Трейлер фильма, Кинофильмы-2020

Вслед за онлайн-презентаций фильма-мюзикла MONATIK’а "Ритм", стало известно, что в сети появился новый трейлер очередного фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Об этом сообщает официальный сайт фильма.

Это уже 25-ый фильм о Джеймсе Бонде за всю его многолетнюю историю.

В этот раз зрители увидят историю, в которой агент 007 временно оставляет службу, однако ему не дают спокойно отдохнуть старые знакомые из ЦРУ, которые просят Бонда помочь им.

Главную роль агента МИ-6 в пятый и последний раз сыграл Дэниел Крейг. 

Режиссером фильма стал Кэри Фукунага, который известен по работам над фильмами "Оно", "Джейн Эйр" и "Без имени".

Также в новом фильме про Джеймса Бонда сыграли такие известные актеры как Рэйф Файнс, Рами Малек, Леа Сейду и Наоми Харрис.

Съемки фильма проходили в Италии, на Ямайке, в Великобритании и Норвегии.

Основную музыкальную тему "Не время умирать" исполнила популярная певица, 18-летняя Билли Айлиш. Она стала самым молодым исполнителем в истории заглавных музыкальных тем фильмов о Бонде.

Дата премьеры в Украине пока неизвестна.

Как сообщали Українські новини, в Киеве снимали боевик от Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.

Также редкие архивные кадры о Чернобыле показали в новом клипе Telepopmusik.

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