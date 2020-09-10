подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
10.09.20 11:00 Пресс-брифинг: "Платежное и банкоматное мошенничество в Украине в первой половине 2020 года. Презентация онлайн-игры "Преодолей мошенника!""

10 сентября 2020, четверг, 09:44 45
Судебная власть 2020-09-10T09:46:46+03:00
Українські Новини
Суд проят отменить создания территориальных избирательных округов в Киеве

Суд проят отменить создания территориальных избирательных округов в Киеве

Елизавета Драбкина
судебный иск, Окружной административный суд Киева, Местные выборы, Местные выборы-2020
Выборы. Фото: Цензор.нет
Выборы. Фото: Цензор.нет

Окружной административный суд Киева получил иск об отмене создания территориальных избирательных округов в Киеве по выборам депутатов Киевского горсовета 25 октября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Окружной административный суд города Киева просят отменить постановление Киевской городской территориальной избирательной комиссии от 07.09.2020 года №7 "Об образовании территориальных избирательных округов по очередным выборам депутатов Киевского городского совета 25 октября 2020 года". Соответствующий иск поступил в суд от жителя Деснянского района Киева", - сказано в нем.

По мнению истца, обжалуемое постановление было принято с нарушением установленного законодательством срока.

На данный момент судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщали Українськi Новини, эти выбору будут проходить по слегка измененным правилам.

Избирательная кампания по очередным и первым выборам депутатов местных советов, сельских, поселковых и городских председателей стартовала 5 сентября.

Больше новостей о: судебный иск Окружной административный суд Киева Местные выборы Местные выборы-2020

Сегодня последний день для смены места голосования на местных выборах
Танкер Delfi забрали с пляжа в Одессе
Новости
В Украине более 145 тысяч больных коронавирусом: статистика COVID-19 на 10 сентября 09:57 Инфографика
Сегодня последний день для смены места голосования на местных выборах 09:50
Главнокомандующий армией Пакистана требует повышения уровня боевой готовности 09:49
Суд проят отменить создания территориальных избирательных округов в Киеве 09:44
Андрей Богдан. Скриншот видео интервью Гордону.
Богдан рассказал, кто может стать следующим президентом Украины 09:26
больше новостей
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Украинцам "светит" очередное повышение пенсионного возраста и нехватка стажа: что делать 05:50 Инфографика
"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса 12:30
Доллар в Украине дойдет до психологической отметки: эксперты прогнозируют новую стоимость курса 05:50
Гривна стремительно падает. Курс валют от НБУ на 9 сентября 05:00
больше новостей
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Сбой в метро
В киевском метро произошел сбой: кассы не работают, образовались огромные очереди 11:08
Нашли сумку с вещами Балуха. Полиция разыскивает свидетелей 21:30
В НБУ рассказали, что делать, если угрожают коллекторы из-за кредита соседа 06:32
Глава МИД России Лавров отказался говорить с МИД Украины 11:53
больше новостей
До окончания карантина осталось 52 дня: какие ограничения действуют
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok