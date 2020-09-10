Суд проят отменить создания территориальных избирательных округов в Киеве

Окружной административный суд Киева получил иск об отмене создания территориальных избирательных округов в Киеве по выборам депутатов Киевского горсовета 25 октября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Окружной административный суд города Киева просят отменить постановление Киевской городской территориальной избирательной комиссии от 07.09.2020 года №7 "Об образовании территориальных избирательных округов по очередным выборам депутатов Киевского городского совета 25 октября 2020 года". Соответствующий иск поступил в суд от жителя Деснянского района Киева", - сказано в нем.

По мнению истца, обжалуемое постановление было принято с нарушением установленного законодательством срока.

На данный момент судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщали Українськi Новини, эти выбору будут проходить по слегка измененным правилам.

Избирательная кампания по очередным и первым выборам депутатов местных советов, сельских, поселковых и городских председателей стартовала 5 сентября.

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