Богдан заявил, что чиновники Офиса Президента часто обедают с Порошенко

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что некоторые чиновники нынешнего ОПУ обедают с экс-президентом Петром Порошенко.

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"То, что сейчас происходит, это, по-моему, раздувание рейтинга Петру Алексеевичу. Я слышал, что некоторые чиновники Офиса президента часто бывают в "Санаханте" (ресторан в центре Киева, — УН), где, совершенно случайно обедают с Петром Алексеевичем. Эти совпадения бывают очень часто", — сказал Богдан.

При этом он отметил, что не будет называть фамилии.

"Мне нравится, когда кое-кто будет бегать по потолку, возмущаться: "Что он сказал?" А все будут говорить: "Так он же тебя не называл, чего ты нервничаешь?", — сообщил экс-глава ОПУ.

Богдан добавил, что встречи часто проходят в "Санаханте".

"Некоторые телеграм-каналы, которым я верю, говорили, что как минимум 4 раза это (встречи чиновников ОПУ и Порошенко – прим. Ред.) произошло. Мне кажется, что это распасы", — отметил он.







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