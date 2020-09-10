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  • Богдан заявил, что чиновники Офиса Президента часто обедают с Порошенко
10 сентября 2020, четверг, 08:51 824
Политика 2020-09-10T09:45:02+03:00
Українські Новини
Богдан заявил, что чиновники Офиса Президента часто обедают с Порошенко

Богдан заявил, что чиновники Офиса Президента часто обедают с Порошенко

Валерия Драгомирова
Петр Порошенко, Андрей Богдан, Офис Президента Украины
Петр Порошенко. Фото: Facebook/petroporoshenko
Петр Порошенко. Фото: Facebook/petroporoshenko

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что некоторые чиновники нынешнего ОПУ обедают с экс-президентом Петром Порошенко.

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону. 

"То, что сейчас происходит, это, по-моему, раздувание рейтинга Петру Алексеевичу. Я слышал, что некоторые чиновники Офиса президента часто бывают в "Санаханте" (ресторан в центре Киева, — УН), где, совершенно случайно обедают с Петром Алексеевичем. Эти совпадения бывают очень часто", — сказал Богдан.

При этом он отметил, что не будет называть фамилии.

"Мне нравится, когда кое-кто будет бегать по потолку, возмущаться: "Что он сказал?" А все будут говорить: "Так он же тебя не называл, чего ты нервничаешь?", — сообщил экс-глава ОПУ.

Богдан добавил, что встречи часто проходят в "Санаханте".

"Некоторые телеграм-каналы, которым я верю, говорили, что как минимум 4 раза это (встречи чиновников ОПУ и Порошенко – прим. Ред.) произошло. Мне кажется, что это распасы", — отметил он.



Как сообщали Українські Новини, Богдан рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко. 

Ранее Богдан рассказал, как стал для Зеленского "нелюбимой женщиной", вызывающей агрессию. 

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