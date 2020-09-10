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10 сентября 2020, четверг, 06:32 4395
Финансы 2020-09-10T06:32:01+03:00
Українські Новини
В НБУ рассказали, что делать, если угрожают коллекторы из-за кредита соседа

В НБУ рассказали, что делать, если угрожают коллекторы из-за кредита соседа

Кира Молчанова
НБУ, Долги, Коллектор, Коллекторы
Коллектор. Фото: mfo.kiev
Коллектор. Фото: mfo.kiev

В июле этого года украинцы 535 раз пожаловались в НБУ на действия коллекторов. Обращаются в основном с двумя проблемами: коллекторы угрожают должнику и коллекторы звонят родственникам или коллегам должника, которые к кредиту отношения не имеют.

В Национальном банке Украины рассказали, как защитить себя от угроз и навязчивых звонков.

Специалисты рассказали, что при оформлении кредита банк часто просит номера телефонов родственников, коллег или друзей заемщиков. Это законно. С другой стороны, эти люди никак не являются поручителями кредитора. Однако банк все равно решает использовать их как рычаги давления на клиента в случае просрочки кредита. Если человек лично не давал разрешение на использование номера телефона, финансовая компания и коллекторы нарушают законодательство.

Если человеку навязчиво звонят и напоминают о кредите, который он лично не брал и не является поручителем, можно говорить о нарушении Закона Украины "О защите персональных данных". Номер телефона человека и его домашний адрес — это конфиденциальные данные. Финансовая компания и коллектор не имеют права на их обработку без согласия владельца.

Прямые угрозы – это тоже нарушение законодательства.

Угрозы, круглосуточные звонки должнику и членам семьи, использование бранных слов в сообщениях, распространение оскорбительных фотоколлажей и т.д. нарушают ряд статей Конституции Украины (статьи 3, 21, 22 и 32), Гражданского кодекса Украины (статьи 3, 291, 301, 302 и 308), Уголовного кодекса Украины (статья 182).

Угрозы принудительно взыскать долг со стороны коллектора не имеют под собой основания. Взыскать долг могут только органы Государственной исполнительной службы и частные исполнители. Коллекторы могут только напоминать о долге.

Как себя защитить?

Во-первых, нужно узнать название коллекторской компании, представители которой звонят.

Если объяснения и просьбы не звонить не помогли, то стоит обратиться с письменной жалобой к руководству коллекторской компании, а также в контакт-центр НБУ по телефону 0800505 240. Также можно обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

Если звонки с напоминаниями переросли в угрозы, то можно писать заявление в полицию.

Национальный банк присоединился к разработке законопроекту, над которым работает профильный комитет Верховной Рады, который должен четко определить правила работы коллекторов, запретить неэтичное поведение и установить санкции за нарушения.

Как сообщали Українські новини, в мае стало известно, какие коллекторы будут охотиться за активами бывших владельцев банков "Дельта" и "Финансы и кредит".

Также в декабре 2019 года ВР приняла за основу законопроект "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности".

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