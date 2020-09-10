У НБУ розповіли, що робити, якщо погрожують колектори через кредит сусіда

У липні цього року українці 535 разів поскаржилися на дії колекторів в Національний банк . Звертаються в основному з двома проблемами: колектори дзвонять родичам або колегам боржника, які до кредиту відношення не мають, та колектори погрожують безпосередньо боржнику.

У Національному банку України розповіли , як захистити себе від загроз і нав'язливих дзвінків.

Фахівці розповіли, що при оформленні кредиту банк часто просить номери телефонів родичів, колег або друзів позичальників. Це законно. З іншого боку, ці люди ніяк не є поручителями кредитора. Однак банк все одно вирішує використовувати їх як важелі тиску на клієнта в разі просрочення кредиту. Якщо людина особисто не давала дозвіл на використання номера телефону, фінансова компанія і колектори порушують законодавство.

Якщо людині нав'язливо телефонують і нагадують про кредит, який він особисто не брала і не є поручителем, можна говорити про порушення Закону України "Про захист персональних даних". Номер телефону людини і його домашня адреса - це конфіденційні дані. Фінансова компанія і колектор не мають права на їх обробку без згоди власника.

Прямі погрози - це теж порушення законодавства.

погрози, цілодобові дзвінки боржнику та членам родини, використання лайливих слів у повідомленнях, розповсюдження образливих фотоколажів тощо порушують низку статей Конституції України (статті 3, 21, 22 та 32), Цивільного кодексу України (статті 3, 291, 301, 302 та 308), Кримінального кодексу України (стаття 182).

Якщо колектор погрожує примусово стягнути борг, то він вводить людину в оману. Адже тільки органи Державної виконавчої служби та приватні виконавці мають законодавчі підстави примусово стягувати заборгованість, дотримуючись офіційних процедур, передбачених Законом України «Про виконавче провадження».

Колекторські компанії мають право лише інформувати боржника чи поручителя за кредитом про наявність боргу.

Як себе захистити?

По-перше, потрібно дізнатися назву колекторської компанії, представники якої до вас телефонують. Якщо кредит жодним чином вас не стосується, варто пояснити ситуацію та попросити припинити дзвінки.

По-друге, якщо вам продовжують телефонувати щодо кредиту, який вас не стосується, зверніться з письмовою скаргою до керівництва колекторської компанії, а також до контакт-центру НБУ за телефоном 0 800 505 240. Також варто звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду. Адже саме вони контролюють дотримання законодавства про захист персональних даних.

По-третє, якщо колектори погрожують, потрібно обов’язково звернутися до правоохоронних органів.

Як Національний банк планує врегулювати роботу колекторів?

Національний банк долучився до розроблення законопроєкту, над яким працює профільний комітет Верховної Ради, який має чітко визначити правила роботи колекторів, заборонити неетичну поведінку та встановити санкції за порушення.

Серед головних змін, що пропонуються:

банки та фінансові компанії ще на етапі підписання договору повинні попереджати клієнта про залучення колектора у випадку прострочення за кредитом;

колектори будуть зобов’язані дотримуватися вимог етичної поведінки;

Національний банк вестиме реєстр колекторів;

банки та фінансові компанії контролюватимуть поведінку залучених ними колекторів, а також зобов’язуватимуться повідомляти НБУ про укладені угоди з колекторами.

Як повідомляли Українські Новини, у травні стало відомо, які колектори будуть полювати за активами колишніх власників банків "Дельта" і "Фінанси та кредит".

В грудні 2019 року ВР прийняла за основу законопроєкт "Про захист прав і законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності".

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