В Киевской области увеличилась заболеваемость коронавирусом за сутки

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 8 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 92 человека до 6 459, умерших - на 5 до 122.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"В области 9 сентября 2020 на 10:00 официально подтверждено 6 459 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 533 детей и у 822 медицинских работников. За сутки подтверждено 92 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 6 детей в возрасте от 1 до 14 лет и у 86 взрослых", - сказано в нем.

8 больных госпитализированы, остальные 84 человека находятся под наблюдением.

За весь период эпидемии в регионе на стационарном лечении пребывали (пребывают) 975 больных, на амбулаторном - 5 484.

"Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 122 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило сообщение о пяти летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19 (умерли две женщины, 79 лет и 61 год, и трое мужчин, 76 лет, 54 года, 73 года)", - говорится в сообщении.

4 313 человек уже выздоровели, за сутки было выписано 78 лиц.

Всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 9 890 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 95.

Установлено медицинское наблюдение за 17 863 контактными лицами.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября количество заболевших коронавирусном в Киевской области увеличилось на 89 человек, умерших - на 1.



Кроме того, заболеваемость коронавирусом в Киеве резко выросла за сутки.

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