"Фармак" защитил проект интеграции целей устойчивого развития в бизнес-процессы на Young SDG Innovators

Команда крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" (Киев) защитила проект интеграции целей устойчивого развития в существующие бизнес-процессы на финале Young SDG Innovators под эгидой Глобального договора ООН.

Финальное событие программы Young SDG Innovators состоялось в среду в Киеве.

На нем команды "Фармак", Альфа-Банк Украина, ДТЭК, "Энергоатом", ПУМБ, "Астарта-Киев", EPAM, EY Ukraine, FILM.UA Group представили проекты интеграции Целей устойчивого развития в существующие бизнес-модели.

Команда АО "Фармак" представила проект R&D техно-хаба.

"R&D техно-хаб - это место, где идеи превращаются в исследования, изучение, тестирование, получение всех необходимых разрешений и в результате производство выходит на рынок. R&D техно-хаб представляет комплекс современных помещений с развитой инженерной инфраструктурой, современным оборудованием, где опыт будет сочетаться с инновациями для получения продукта, в результате вывода на рынок которого, все получат свой процент", - сказал в ходе презентации представитель команды "Фармак".

По его словам, данный проект позволит достигнуть цель № 17 устойчивого развития: партнерство между бизнесом и научными структурами, кроме того, будет улучшено качество высшего образования, улучшен экономический рост и индустриализация, при этом успешная реализация проекта позволит улучшить жизнь и здоровье людей.

Young SDG Innovators Program объединила 10 стран (Бангладеш, Бразилия, Великобритания, Дания, Ливан, Мексика, Южная Африка, Турция, Украина и США). В каждой стране по 10 команд в течение почти года работали над разработкой проектов имплементации устойчивого развития для компаний, в которых работают. Сама программа состояла из учебно-практических сессий и менторской поддержки.

В ней была использована специально адаптированная под Цели устойчивого развития модель Sustainable Experience Innovation (Desirability, Feasibility, Viability, Sustainability), которая базируется на принципах Дизайн Мышления и реализовалась опытными профессионалами в области инноваций и бизнес-трансформаций с привлечением экспертов в области коммуникаций, управления, прототипирования, финансов, бизнес-моделирования и многих других.

Как сообщали Українськi Новини, "Фармак" интегрировал принципы устойчивого развития во все производственные процессы.

2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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