"Фармак" захистив проєкт інтеграції цілей сталого розвитку в бізнес-процеси на Young SDG Innovators

Команда великого виробника лікарських засобів компанії "Фармак" (Київ) захистила проєкт інтеграції цілей сталого розвитку в існуючі бізнес-процеси на фіналі Young SDG Innovators під егідою Глобального договору ООН.

Фінальна подія програми Young SDG Innovators відбулася в середу в Києві.

На ній команди "Фармак", Альфа-Банк Україна, ДТЕК, "Енергоатом", ПУМБ, "Астарта-Київ", EPAM, EY Ukraine, FILM.UA Group презентували проєкти інтеграції Цілей сталого розвитку в існуючі бізнес-моделі.

Команда АТ "Фармак" презентувала проєкт R&D техно-хаба.

"R&D техно-хаб - це місце, де ідеї перетворюються в дослідження, вивчення, тестування, отримання всіх необхідних дозволів і в результаті виробництво виходить на ринок. R&D техно-хаб представляє комплекс сучасних приміщень з розвиненою інженерною інфраструктурою, сучасним обладнанням, де досвід буде поєднуватися з інноваціями для отримання продукту, в результаті виведення на ринок якого, всі отримають свій відсоток", - сказав в ході презентації представник команди "Фармак".

За його словами, даний проєкт дозволить досягти мети № 17 сталого розвитку: партнерство між бізнесом та науковими структурами, крім того, буде покращено якість вищої освіти, поліпшено економічне зростання і індустріалізацію, при цьому успішна реалізація проєкту дозволить поліпшити життя і здоров'я людей.

Young SDG Innovators Program об’єднала 10 країн (Бангладеш, Бразилія, Велика Британія, Данія, Ліван, Мексика, Південна Африка, Туреччина, Україна та США). В кожній країні по 10 команд протягом майже року працювали над розробкою проєктів імплементації сталого розвитку для компаній, у яких працюють.

Сама програма складалась з навчально-практичних сесій та менторської підтримки. У ній було використано спеціально адаптовану під Цілі сталого розвитку модель Sustainable Experience Innovation (Desirability, Feasibility, Viability, Sustainability), що базується на принципах Дизайн Мислення та реалізувалась досвідченими професіоналами в галузі інновацій та бізнес-трансформацій із залученням експертів у галузі комунікацій, управління, прототипування, фінансів, бізнес-моделювання, та багатьох інших.

Як повідомляли Українські Новини, "Фармак" інтегрував принципи сталого розвитку в усі виробничі процеси.

2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

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