подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • "Фармак" интегрировал принципы устойчивого развития во все производственные процессы
09 сентября 2020, среда, 19:32 95
Экономика 2020-09-09T20:45:02+03:00
Українські Новини
"Фармак" интегрировал принципы устойчивого развития во все производственные процессы

"Фармак" интегрировал принципы устойчивого развития во все производственные процессы

Александр Дмитриенко
ООН, Фармак, Владимир Костюк
Владимир Костюк. Фото пресс-службы
Владимир Костюк. Фото пресс-службы

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) интегрировала принципы устойчивого развития во все производственные процессы.

Об этом в ходе финальной программы Young SDG Innovators сказал исполнительный директор компании "Фармак" Владимир Костюк.

"Мы интегрировали принципы устойчивого развития во все производственные процессы компании - от выбора поставщика до управления отходами и пользования природными ресурсами и стали первой фармацевтической компанией в Украине, которая присоединилась к Глобальному договору ООН и в этом году мы выпустили свою первую нефинансовую отчетность", - сказал он.

По словам Костюка, теперь компания "Фармак" сфокусирована на создании долгосрочной стратегии устойчивого развития, которая будет соответствовать амбициозным бизнес-целям компании и стратегии устойчивого развития отрасли и страны.

"В период кризиса, вызванного пандемией важно не забывать, что преодолев этот кризис, мы все еще останемся в Глобальном кризисе, связанном с изменением климата и другими угрозами. Следовать Целям Устойчивого развития - это уже не выбор. Это данность по которой стоит жить и работать всем - и человеку и предприятию. Сохранение экосистемы - основная задача всего мира: всех стран, всех предприятий, каждого человека на земле. Эти амбициозные цели требуют объединения бизнеса, власти и общества и каждый должен понимать, что может внести свой вклад в их достижение", - подчеркнул он.

Как сообщали Українськi Новини, "Фармак" вошел в ТОП-3 лучших работодателей страны согласно рейтингу "Бренд работодателя".

2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

Больше новостей о: ООН Фармак Владимир Костюк

Правительство запретило иностранцам въезд транзитом через Украину
Верховный Суд остановил взыскание $350 млн с Приватбанка в пользу Суркисов
Новости
Температура местами опустится до +5. Прогноз погоды на 10 сентября 21:00
Активисты против "псевдоактивистов". В столице стартовали акции протеста против строительных рейдеров, - СМИ 20:53
"Фармак" защитил проект интеграции целей устойчивого развития в бизнес-процессы на Young SDG Innovators 20:46
Андрей Богдан.
Богдан рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко 20:43
Фармацевтическая индустрия Украины становится более технологичной и инновационной - исследование 19:54
больше новостей
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Украинцам "светит" очередное повышение пенсионного возраста и нехватка стажа: что делать 05:50 Инфографика
"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса 12:30
Украинский турист умер в Турции от коронавируса. Его тело не могут доставить на родину 21:00
Гривна стремительно падает. Курс валют от НБУ на 9 сентября 05:00
больше новостей
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Сбой в метро
В киевском метро произошел сбой: кассы не работают, образовались огромные очереди 11:08
Нашли сумку с вещами Балуха. Полиция разыскивает свидетелей 21:30
Глава МИД России Лавров отказался говорить с МИД Украины 11:53
Депутат "Слуги народа" Галина Янченко назвала донецких детей "немытыми и нечесаными" 10:00
больше новостей
Кипр проверит законность получения паспортов Коломойским, Боголюбовым, Гайдуком, Григоришиным и другими украинскими олигархами
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok