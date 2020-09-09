"Фармак" интегрировал принципы устойчивого развития во все производственные процессы

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) интегрировала принципы устойчивого развития во все производственные процессы.

Об этом в ходе финальной программы Young SDG Innovators сказал исполнительный директор компании "Фармак" Владимир Костюк.

"Мы интегрировали принципы устойчивого развития во все производственные процессы компании - от выбора поставщика до управления отходами и пользования природными ресурсами и стали первой фармацевтической компанией в Украине, которая присоединилась к Глобальному договору ООН и в этом году мы выпустили свою первую нефинансовую отчетность", - сказал он.

По словам Костюка, теперь компания "Фармак" сфокусирована на создании долгосрочной стратегии устойчивого развития, которая будет соответствовать амбициозным бизнес-целям компании и стратегии устойчивого развития отрасли и страны.

"В период кризиса, вызванного пандемией важно не забывать, что преодолев этот кризис, мы все еще останемся в Глобальном кризисе, связанном с изменением климата и другими угрозами. Следовать Целям Устойчивого развития - это уже не выбор. Это данность по которой стоит жить и работать всем - и человеку и предприятию. Сохранение экосистемы - основная задача всего мира: всех стран, всех предприятий, каждого человека на земле. Эти амбициозные цели требуют объединения бизнеса, власти и общества и каждый должен понимать, что может внести свой вклад в их достижение", - подчеркнул он.

Как сообщали Українськi Новини, "Фармак" вошел в ТОП-3 лучших работодателей страны согласно рейтингу "Бренд работодателя".

2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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