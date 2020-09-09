На Донбассе с начала суток не зафиксировали обстрелов

В то время, как "ДНР" перенесла начало обстрела украинских позиций в районе Шумов на Донбассе, боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил в среду, 9 сентября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток, 9 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелы со стороны противника не зафиксированы. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной. По всей линии фронта наблюдалась тишина", - сказано в нем.

В течение текущих суток среди украинских военных потерь и ранений нет.

Подразделения Объединенных сил готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Также в районе проведения операции должным выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил.

Продолжается ликвидация пожаров на территории Донецкой и Луганской областей.

Так, вблизи населенного пункта Катериновка военнослужащие Вооруженных сил и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар на площади 8 га, а вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая на площади 20 га.

6 сентября боевики два раза за день нарушили перемирие: военный получил ранения, несовместимые с жизнью.



Ранее сообщалось, что "Глава ДНР" Денис Пушилин планирует обстрел позиций украинских военных 7 сентября.

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