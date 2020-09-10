Судді Антикорупційного суду за серпень отримали до 149 тис. гривень зарплати

У той час, як глава Антикорупційного суду в серпні заробила 72,1 тис. гривень , судді Вищого антикорупційного суду і Апеляційної палати суду отримали до 149 тис. гривень зарплати за серпень.

Про це йдеться у відповіді суду на запит Українських Новин.

Відзначається, що заробітна плата посадових осіб органів державної влади та суддівська винагорода суддям на період карантину нараховуються в розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року.

При цьому в зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги через тимчасову непрацездатність, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата щорічної відпустки.

Так, зарплата керівника апарату суду Богдана Крикливенка за серпень склала 95 669 гривень.

Суддя Інна Білоус за липень отримала 67 859 гривень, суддя Андрій Біцюк посилання - 1 901 гривень, суддя Сергій Боднар - 28 515 гривень, суддя Володимир Воронько - 38 020 гривень, суддя Тетяна Гавриленко - 92 205 гривень, суддя Маркіян Галабала - 132 067 гривень, суддя Микола Глотов - 9 505 гривень, Віталій Дубас - 57 108 гривень, суддя Лариса Задорожна - 105 538 гривень, суддя Інна Калугіна - 3 802 гривні, суддя Олексій Кравчук - 66 703 гривні, суддя Віталій Крикливий - 132 732 гривень, суддя Віктор Маслов - 28 331 гривню, суддя Віра Михайленко - 101 450 гривень, суддя Дмитро Михайленко - 11 406 гривень, суддя Наталя Мовчан - 36 119 гривень, суддя Сергій Мойсак - 19 010 гривень, суддя Андрій Никифоров - 85 964 гривень, суддя Віктор Ногачевський - 101 094 гривень, суддя Оксана Олійник - 63 876 гривень, суддя Олег Павлишин - 149 019 гривень, суддя Ігор Панаїд - 32 317 гривень, суддя Віктор Панкулич - 32 317 гривень, суддя Ольга Саландяк - 60 028 гривень, суддя Олександр насінників - 77 517 гривень , суддя Катерина Сікора- 64 208 грн, суддя Ігор Строгий - 28 331 гривню, суддя Леся Федорак - 28 836 гривень, суддя Олег Федоров - 99 529 гривень, суддя Тимур Хамзін - 95 683 гривні, суддя Валерія Чорна - 105 909 гривень, суддя Катерина Широка - 9 505 гривень, суддя Ярослав Шкодін - 103 375 гривень.

При цьому судді Олег Коліуш і Олег Ткаченко залишилися без зарплати.

Як повідомляли Українськi Новини, в липні середня зарплата 20 суддів Верховного Суду склала майже 400 тис. гривень.

Крім того, глава Верховного Суду Валентина Данішевська отримала 507 087 гривень заробітної плати за липень.

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