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23 августа 2020, воскресенье, 15:29 47
Силовые структуры 2020-08-23T15:31:12+03:00
Українські Новини
В Киеве на Майдане Независимости задержали "ополченца Донбасса"

В Киеве на Майдане Независимости задержали "ополченца Донбасса"

Елена Новикова
Задержание, Народное ополчение, ДНР, Нацполиция
Боевика ДНР задержали в центре Киева. Фото: Нацполиция
Боевика ДНР задержали в центре Киева. Фото: Нацполиция

Полиция задержала боевика ДНР на Майдане Незалежности в Киеве, в то время, как ранее СБУ задержала в Киеве куратора руководителей самопровозглашенной ДНР.

Об этом говорится в сообщении полиции, передают Українські Новини.

23 августа полицейские метрополитена на станции метро "Майдан Незалежности" обратили внимание на мужчину, который странно себя вел.

Когда его пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев с временно оккупированной территории.

Во время поверхностного осмотра у него обнаружили документы, выданные оккупационными властями так называемой "Донецкой народной республики".

В частности у него был "военный билет ДНР" и удостоверение "народного ополченца Донбасса".

Удостоверение. Фото: НацполицияУдостоверение. Фото: Нацполиция

В Киеве на Майдане независимости задержали В Киеве на Майдане независимости задержали "народного ополченца Донбасса". Фото: Нацполиция

Удостоверение народного ополченца Донбасса. Фото: НацполицияУдостоверение народного ополченца Донбасса. Фото: Нацполиция

Задержанного передали работникам Службы безопасности Украины для установления цели его пребывания в столице и предоставления правовой оценки его действиям.

Как сообщали Українські Новини, снайпер "ЛНР" сдался украинским военным.

Ранее боевики ДНР готовили теракт на территории Украины. СБУ обезвредила их тайник.

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