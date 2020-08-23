В Киеве на Майдане Независимости задержали "ополченца Донбасса"

Полиция задержала боевика ДНР на Майдане Незалежности в Киеве, в то время, как ранее СБУ задержала в Киеве куратора руководителей самопровозглашенной ДНР. Об этом говорится в сообщении полиции, передают Українські Новини. 23 августа полицейские метрополитена на станции метро "Майдан Незалежности" обратили внимание на мужчину, который странно себя вел. Когда его пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев с временно оккупированной территории. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили документы, выданные оккупационными властями так называемой "Донецкой народной республики". В частности у него был "военный билет ДНР" и удостоверение "народного ополченца Донбасса". Удостоверение. Фото: Нацполиция В Киеве на Майдане независимости задержали "народного ополченца Донбасса". Фото: Нацполиция Удостоверение народного ополченца Донбасса. Фото: Нацполиция Задержанного передали работникам Службы безопасности Украины для установления цели его пребывания в столице и предоставления правовой оценки его действиям. Как сообщали Українські Новини, снайпер "ЛНР" сдался украинским военным. Ранее боевики ДНР готовили теракт на территории Украины. СБУ обезвредила их тайник.