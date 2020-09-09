Праву руку лідера "Ісламської держави" затримали сьогодні в Києві, - СБУ

Сьогодні, 9 вересня, оперативниками Служби безпеки України (СБУ) був затриманий терорист "Ісламської держави" (ІД).

Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ, передають Українські Новини.

Відомо, що бойовик ІД брав участь в бойових діях на території Сирії та Іраку. Крім того, затриманий був заступником відомого чеченського радикала Ахмеда Чатаєва, який підозрюється в організації теракту в Міжнародному аеропорту Ататюрк у Туреччині в 2016 році.

У 2018 році затриманий прибув в Україну. Він оселився в Київській області і організував злочинне угруповання, до складу якого увійшли вихідці з країн Центральної Азії.

Наразі затриманий перебуває під арештом строком на 40 діб. Проводиться процедура екстрадиційної перевірки. Крім того в СБУ перевіряють можливу причетність терориста до підготовки терактів на території України.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки розкрила групу компаній, які займалися продажем шпигунських програм російського виробництва.

Терористична організація Ісламська держава (ІД), незабаром після того, як схопили одного з ключових лідерів "Ісламської держави" на території України, обрала собі нового лідера, який є одним з її засновників.

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