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17 августа 2020, понедельник, 15:44 905
Силовые структуры 2020-08-17T16:45:02+03:00
Українські Новини
СБУ задержала члена "Исламского государства" в Житомире

СБУ задержала члена "Исламского государства" в Житомире

Александр Савич
СБУ, Житомир, Исламское государство, Задержание террористов
Задержание члена
Задержание члена "Исламского государства" в Житомире. Фото: ssu.gov.ua

Вслед за экстрадицией из Украины в Грузию одного из ключевых членов международной террористической организации "Исламское государство", стало известно о том, что Служба Безопасности Украины задержала в Житомире участника "ИГ". Об этом сообщает СБУ, передают Українські Новини.

Им оказался житель одной из стран Центральной Азии, который находится в международном розыске по линии Интерпола.

На территорию Украины он прибыл для избежания уголовной ответственности.

"Находясь в Житомире, иностранец пытался легализоваться через получение вида на жительство. 

Сейчас к задержанному судом применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста", – сообщает СБУ.

Операция по розыску и задержанию преступника проводилась Управлением СБУ в Житомирской области совместно с Национальной полицией и прокуратурой Житомирской области.

Как сообщали Українські новини, СБУ задержала участника "Исламского государства" в Киеве.

Также СБУ обезвредила тайник боевиков ДНР, которые готовили теракт на территории Украины.

Кроме того, СБУ задержала экс-боевика батальона "Восток", который участвовал в боях в районе Донецкого аэропорта.

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