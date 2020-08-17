СБУ задержала члена "Исламского государства" в Житомире

Вслед за экстрадицией из Украины в Грузию одного из ключевых членов международной террористической организации "Исламское государство", стало известно о том, что Служба Безопасности Украины задержала в Житомире участника "ИГ". Об этом сообщает СБУ, передают Українські Новини. Им оказался житель одной из стран Центральной Азии, который находится в международном розыске по линии Интерпола. На территорию Украины он прибыл для избежания уголовной ответственности. "Находясь в Житомире, иностранец пытался легализоваться через получение вида на жительство. Сейчас к задержанному судом применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста", – сообщает СБУ. Операция по розыску и задержанию преступника проводилась Управлением СБУ в Житомирской области совместно с Национальной полицией и прокуратурой Житомирской области. Как сообщали Українські новини, СБУ задержала участника "Исламского государства" в Киеве. Также СБУ обезвредила тайник боевиков ДНР, которые готовили теракт на территории Украины. Кроме того, СБУ задержала экс-боевика батальона "Восток", который участвовал в боях в районе Донецкого аэропорта.