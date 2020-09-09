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  • Взрыв автоцистерны в Киеве, из-за которого погиб человек, начала расследовать полиция
09 сентября 2020, среда, 18:47 743
Политика 2020-09-09T18:48:16+03:00
Українські Новини
Взрыв автоцистерны в Киеве, из-за которого погиб человек, начала расследовать полиция

Взрыв автоцистерны в Киеве, из-за которого погиб человек, начала расследовать полиция

Ольга Фандорина
Взрыв, Полиция, Расследование, Взрыв в Киеве
Полиция. Фото: freepik
Полиция. Фото: freepik

Полиция открыла дела по факту взрыва автоцистерны в Киеве, повлекшей смерть 52-летнего гражданина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українськi Новини.

"Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва автоцистерны при проведении сварочных работ. В результате происшествия погиб 52-летний житель Херсонской области, а его 33 -летнего коллегу с телесными повреждениями госпитализировали в больничное учреждение. На месте происшествия полицейские устанавливают все обстоятельства и причины этого трагического события", - говорится в нем.

Сегодня в 9:32 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве автоцистерны на одном из предприятий, которое находится на улице Вискозной.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия по вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа Главного и Деснянского управления полиции.

Предварительно установлено, что в результате проведения сварочных работ произошел взрыв автоцистерны.

Сейчас на месте происшествия сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства этого трагического события.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Деснянском управлении полиции.

Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация.

Собранные сведения по данному факту внесении в Единый реестр досудебных расследований.

Следственным управлением столичной полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса.

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