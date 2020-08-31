Под поездом с нефтепродуктами произошел взрыв на железнодорожных путях

На перегоне Бехи-Сокорики в Коростенском районе Житомирской под поездом с нефтепродуктами взорвались железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Взрыв произошел около 15:20.

На месте происшествия работали полицейские, взрывотехническая служба ГУНП области, работники регионального Управления СБУ, спасатели, железнодорожники. Также выезжали следственно-оперативные группы Коростенского отдела полиции и ГУ Нацполиции Житомирской области. Проводился тщательный осмотр места происшествия и выяснение обстоятельств.

"Предварительно установлено, что во время движения грузового поезда сообщением Калинковичи - Коростень произошел взрыв на путях и их повреждение. В то же время поезд, в котором перевозились нефтепродукты, повреждений не получил. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Продолжается установление всех обстоятельств.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе.

22 июля Национальная полиция усилила меры общественной безопасности в 9 областях Украины (Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковский, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой).

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