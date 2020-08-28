В Одессе произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

В четверг, 27 августа, в полночь в одесском микрорайоне Шкодова Гора произошел взрыв на территории нефтеперерабатывающего завода, в то время, как 4 августа на Львовском химзаводе произошел взрыв в цехе, выбило окна в здании.

В жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Так, по словам жителей района, ровно в полночь в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия, а через пять минут они услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода.

Как отмечают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, по прибытию на место спасатели установили возгорания сухой травы и мусора отдельными ячейками и помещения трансформаторной подстанции.

В 00:48 возгорание сухой травы ликвидировано на площади 500 м2 и в 1:00 объявлено отбой повышенному рангу вызова.

В 2:04 по прибытии к месту вызова бригады РЭС и обесточивание подстанции, горения в помещении не обнаружено, проведены работы по выпуску дыма и охлаждению помещения.

Погибших и пострадавших нет.

Спасатели ликвидируют загорание на одесском нефтеперерабатывающем заводе. Фото: ГосЧС

Загорание на одесском нефтеперерабатывающем заводе. Фото: ГосЧС

Взрыв проиошел на одесском нефтеперерабатывающем заводе. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українські Новини, в Харькове ночью 26 июля произошел взрыв на территории автомобильной мойки на улице Глебовской. Взрывотехники установили, что взорвалась ручная граната РГД-5.

Ранее Черниговской области местный житель взорвал гранату во время отдыха из-за чего погибли 3 человека.

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