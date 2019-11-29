Погода в киевских маршрутках: пассажиры вынуждены ездить под зонтиками

В маршрутках теперь не только на полном ходу открываются двери, но и действует персональный микроклимат во время осадков. Пассажиры транспортного средства маршрутного такси сообщили о том, что в салоне протекает крыша.

Об этом на странице на Facebook сообщает "Киев оперативный".

Подобную ситуации сегодня утром наблюдали пассажиры автобуса по маршруту №497К (станция м. "Академгородок" - ул. Генерала Наумова).

"В некоторых маршрутках настолько все плохо, что во время любых осадков необходимо ездить с открытой зонтиком внутри. Водителю конечно пофиг, потому что "он только водитель и уже давно говорил руководству", а потому люди просто вынуждены терпеть этот сервис", - пишут на странице.

Как сообщали Українські Новини, киевский общественный транспорт не отличается особой крепкостью конструкций и бывают случаи, когда некоторые машины лишаются запчастей. Так, у киевского автобуса оторвалось днище, когда он наехал на "лежачего полицейского".

Напомним, что в Киеве ученики по электронному билету будут ездить в транспорте бесплатно.