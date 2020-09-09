Полиция занялась обвинениями дочери администратора Львовского цирка в убийстве собаки

Полиция проверяет информацию об убийстве собаки администратором Львовского цирка Кириллом Гальченко.

Об этом спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская сообщила Українським Новинам.

"Видели мы эту информацию, выявлена была при мониторинге соцсетей. Сейчас по ней проводится проверка, но пока предварительно она не подтверждается", - сказала она.

Спикер добавила, что пока уголовное производство полиция не открывала.

Ранее дочь администратора цирка София Гальченко в социальной сети Facebook написала, что ее отец убил собственную собаку Фунтика на глазах у малолетнего сына.

Она написала, что Гальченко прибил гвоздь к палке и бил собаку, пока она не умерла.

Как сообщали Українськi Новини, полиция Киевской области расследует гибель 38 щенков на рейсе "Торонто - Киев", который осуществлялся авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Тем временем, несколько депутатов Верховной Рады предлагают штрафовать за неубранные экскременты домашних любимцев в общественных местах.

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