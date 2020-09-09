Поліція зайнялася звинуваченнями дочки адміністратора Львівського цирку у вбивстві собаки

Після того, як адміністратора Львівського цирку власна дочка звинуватила у звірячому вбивстві собаки, поліція почала перевіряти цю інформацію щодо адміністратора Львівського цирку Кирила Гальченка. Про це спікер поліції Львівській області Світлана Добровольська повідомила Українським Новинам. "Бачили ми цю інформацію, виявлена була під час моніторингу соцмереж. Зараз щодо неї проводиться перевірка, але поки попередньо вона не підтверджується", - сказала вона. Спікер додала, що поки кримінальне провадження поліція не відкривала. Раніше дочка адміністратора цирку Софія Гальченко в соціальній мережі Facebook написала, що її батько вбив власну собаку Фунтика на очах у малолітнього сина. Вона написала, що Гальченко прибив цвях до палиці і бив собаку, поки він не помер. Як повідомляли Українськi Новини, поліція Київської області розслідує загибель 38 цуценят на рейсі "Торонто - Київ", який здійснювався авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Тим часом, кілька депутатів Верховної Ради пропонують штрафувати за неприбрані екскременти домашніх улюбленців в громадських місцях.