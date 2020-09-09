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09 вересня 2020, середа, 15:23 9
Силові структури 2020-09-09T17:30:03+03:00
Українські Новини
Поліція зайнялася звинуваченнями дочки адміністратора Львівського цирку у вбивстві собаки

Поліція зайнялася звинуваченнями дочки адміністратора Львівського цирку у вбивстві собаки

Кира Молчанова
Живодер, Нацполіція, Львівський цирк
Нацполіція. Фото: УП
Нацполіція. Фото: УП

Після того, як адміністратора Львівського цирку власна дочка звинуватила у звірячому вбивстві собаки, поліція почала перевіряти цю інформацію щодо адміністратора Львівського цирку Кирила Гальченка. Про це спікер поліції Львівській області Світлана Добровольська повідомила Українським Новинам.

"Бачили ми цю інформацію, виявлена ​​була під час моніторингу соцмереж. Зараз щодо неї проводиться перевірка, але поки попередньо вона не підтверджується", - сказала вона.

Спікер додала, що поки кримінальне провадження поліція не відкривала.

Раніше дочка адміністратора цирку Софія Гальченко в соціальній мережі Facebook написала, що її батько вбив власну собаку Фунтика на очах у малолітнього сина.

Вона написала, що Гальченко прибив цвях до палиці і бив собаку, поки він не помер.

Як повідомляли Українськi Новини, поліція Київської області розслідує загибель 38 цуценят на рейсі "Торонто - Київ", який здійснювався авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

Тим часом, кілька депутатів Верховної Ради пропонують штрафувати за неприбрані екскременти домашніх улюбленців в громадських місцях.

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