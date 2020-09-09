Администратора Львовского цирка собственная дочь обвинила во зверском убийстве собаки

Администратора Львовского цирка Кирилла Гальченко собственная дочь обвинила в жестоком обращении с животными. Якобы он на глазах своего малолетнего сына убил домашнюю собаку.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пост в Facebook дочери администратора Софии Гальченко, которая, правда, позже удалила публикацию.

"Эта мерзость главный администратор Львовского цирка Кирилл Гальченко, и к сожалению, мой родной папа, но с сегодняшнего дня он мне никто. Сегодня он на глазах моего младшего брата убил нашу собаку Фунтика, который был его верным другом, ждал его всегда домой, где бы он не был. Он убивал его таким способом — прибил гвоздь в палку и бил пока Фунтик не умер", — возмущенно написала девушка.

Скриншот поста Софии Гальченко

Мать Софии Александра подтверждает факт смерти собаки.

"Он был ему верным другом", — написала женщина, но не пояснила, за какую провинность так убили собаку.

Скриншот комментариев к посту Софии Гальченко

Страница, на которой появились обвинения в адрес администратора Львовского цирка, действительно принадлежит Софии Гальченко, дочери Кирилла Гальченко. Правозащитники из группы UAnimals готовят заявление в полицию, чтобы те проверили факт убийства.

Как сообщали Українські Новини, на интернет-платформе ГП "СЕТАМ", подчиненной Минюсту, проходят аукционы, на которых продают живых собак, арестованных госисполнителями за долги хозяев.

Заместитель министра юстиции Дениса Малюськи Валерия Коломиец купила одну из конфискованных и выставленных на аукцион собак.

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