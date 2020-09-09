подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Администратора Львовского цирка собственная дочь обвинила во зверском убийстве собаки
09 сентября 2020, среда, 11:54 932
Политика 2020-09-09T13:30:04+03:00
Українські Новини
Администратора Львовского цирка собственная дочь обвинила во зверском убийстве собаки

Администратора Львовского цирка собственная дочь обвинила во зверском убийстве собаки

Кира Молчанова
Львов, Убийство, Цирк, Жестокое обращение, жестокое убийство, Жестокое обращение с животными, Убийство собаки
Администратора Львовского цирка собственная дочь обвинила в убийстве собаки. Скриншот Facebook
Администратора Львовского цирка собственная дочь обвинила в убийстве собаки. Скриншот Facebook

Администратора Львовского цирка Кирилла Гальченко собственная дочь обвинила в жестоком обращении с животными. Якобы он на глазах своего малолетнего сына убил домашнюю собаку.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пост в Facebook дочери администратора Софии Гальченко, которая, правда, позже удалила публикацию.

"Эта мерзость главный администратор Львовского цирка Кирилл Гальченко, и к сожалению, мой родной папа, но с сегодняшнего дня он мне никто. Сегодня он на глазах моего младшего брата убил нашу собаку Фунтика, который был его верным другом, ждал его всегда домой, где бы он не был. Он убивал его таким способом — прибил гвоздь в палку и бил пока Фунтик не умер", — возмущенно написала девушка.

Скриншот поста Софии ГальченкоСкриншот поста Софии Гальченко

Мать Софии Александра подтверждает факт смерти собаки.

"Он был ему верным другом", — написала женщина, но не пояснила, за какую провинность так убили собаку.

Скриншот комментариев к посту Софии ГальченкоСкриншот комментариев к посту Софии Гальченко

Страница, на которой появились обвинения в адрес администратора Львовского цирка, действительно принадлежит Софии Гальченко, дочери Кирилла Гальченко. Правозащитники из группы UAnimals готовят заявление в полицию, чтобы те проверили факт убийства.

Как сообщали Українські Новини, на интернет-платформе ГП "СЕТАМ", подчиненной Минюсту, проходят аукционы, на которых продают живых собак, арестованных госисполнителями за долги хозяев.

Заместитель министра юстиции Дениса Малюськи Валерия Коломиец купила одну из конфискованных и выставленных на аукцион собак.

Больше новостей о: Львов Убийство Цирк Жестокое обращение жестокое убийство Жестокое обращение с животными Убийство собаки

В Украине ужесточат наказания за жестокое обращени...
В Одессе заключенный убил и расчленил сотрудницу С...
В МАУ не знают причину гибели 13 из 38 погибших на...
В аэропорту Львова не пропускают иностранцев, прие...
"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса
ГБР закрыло несколько дел о возможных преступлениях Порошенко
Новости
Киевляне создали петицию о запрете ярмарок 14:11
В Минфине рассказали, что бюджет 2021 будет социальным 13:50
Действия Минздрава по противодействию эпидемии позволили избежать высокой смертности, – эксперт 13:36
В июле НБУ получил 535 жалоб на действия коллекторов. В НБУ разъяснили, как защититься в случае угроз или звонков 13:36
Избитого Владимира Балуха подключили к аппарату ИВЛ, — Геращенко 13:25
больше новостей
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Украинцам "светит" очередное повышение пенсионного возраста и нехватка стажа: что делать 05:50 Инфографика
Украинский турист умер в Турции от коронавируса. Его тело не могут доставить на родину 21:00
Депутат "Слуги народа" Галина Янченко назвала донецких детей "немытыми и нечесаными" 10:00
В МВД заявили, что белорусских оппозиционеров насильно вывезли в Украину 12:10
больше новостей
Ярославский станет генеральным инвестором и координатором украинской Кремниевой Долины в Харькове 20:09
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Нашли сумку с вещами Балуха. Полиция разыскивает свидетелей 21:30
Дмитрий Розенфельд: Каким образом отработка нанесения ядерного удара США по РФ с нашей территории увеличивает нашу безопасность? 08:39 Мнение
Глава МИД России Лавров отказался говорить с МИД Украины 11:53
больше новостей
Суд повторно арестовал коллекцию картин Порошенко, - ГБР
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok