В Ryanair рассказали, когда на маршруте Киев - Берлин станут проводиться ежедневные рейсы

В то время как аэропорт "Борисполь" почти на 65% сократил пассажиропоток с начала 2020 года, ирландская авиакомпания Ryanair намерена до 7 раз в неделю увеличить частоту полетов между Киевом и Берлином.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ryanair, передают Українські Новини.

В компании отметили, что приняли подобное решение в связи с увеличением спроса со стороны как и украинских, так и немецких клиентов.

"Теперь компания будет выполнять ежедневные рейсы (+3 дополнительных рейса в неделю) из Киева в Берлин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительные рейсы заработают с 27 октября 2020 года и буду доступны на протяжении всего зимнего периода.

Как сообщали Українські Новини, ранее компания Ryanair объявила о запуске нового рейса из Киева в Неаполь. Авиаперевозчик намерен обслуживать линию трижды в неделю.

Кроме того, стало известно, что украинская авиакомпания SkyUp заявила о вводе платной регистрации рейсов. С 1 сентября изменения коснуться регулярных рейсов по Украине, а с 1 октября - всех международных рейсов.

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