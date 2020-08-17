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17 августа 2020, понедельник, 17:47 77
Транспорт 2020-08-17T17:47:01+03:00
Українські Новини
Ryanair запускает рейс из Киева в Неаполь

Ryanair запускает рейс из Киева в Неаполь

Александр Савич
Ryanair, Неаполь, Аэропорт Борисполь, Открытие авиарейса
Самолет Ryanair. Фото: ryanair.com
Самолет Ryanair. Фото: ryanair.com

Вслед за информацией о запуске компанией Ryanair новых рейсов из Одессы в Афины и Барселону, стало известно о том, что Ryanair также анонсировал новый рейс из аэропорта "Борисполь" в Италию. Об этом сообщает Avianews.

С 28 марта 2021 года ирландская лоу-кост компания планирует запустить рейс Киев – Неаполь.

"Согласно опубликованному расписанию, авиакомпания будет обслуживать линию три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям. Фактическим оператором выступит Malta Air – это 100% дочка Ryanair", – сообщает Avianews.

Билеты продаются по цене от 52 евро в одну сторону. В цену билета включена перевозка маленькой ручной клади без ограничения по весу.

Рейс Киев – Неаполь должен стать 18 направлением Ryanair из Украины в Италию. Авиаперевозчик уже осуществляет рейсы из Киева в Болонью, Катанию, Бергамо, Неаполь, Рим, из Львова в Бари, Болонью, Бергамо, Неаполь, Палермо, Пизу, Рим, Турин, Венецию, из Одессы в Болонью, Бергамо, Рим, из Харькова в Бергамо.

"Согласно договоренностям авиационных властей Украины и Италии, в июле они сняли все ограничения на полеты между странами. Это позволит авиакомпаниям обеих сторон выполнять неограниченное число рейсов по любым маршрутам", – пишет Avianews.

Как сообщали Українські новини, Италия продлила разрешение для Ryanair на полеты в Украину до конца осени.

Также Wizz Air намерена открыть 14 новых рейсов из Украины в Италию.

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