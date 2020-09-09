Под Киевом из-за вспышки COVID-19 закрыли группу детского сада

В то время как в Киеве зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом, в Броварах местные власти приостановили обучение группы детей в детском саду из-за вспышки COVID-19.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице Броварского городского совета в Facebook, передают Українські Новини.

Так, инцидент произошел в детском саду "Лесная сказка", где у одной из воспитательниц было выявлено заражение коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. По этой причине дети из ее группы, как контактные особы, уходят на двухнедельный карантин.

В период такого карантина за детьми будут наблюдать сотрудники Броварского городского центра первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, в самом дошкольном заведении проводятся профилактические мероприятия.

Пандемия COVID-19 в Украине началась в марте 2020 года. Согласно данным Минздрава, за это время заражение коронавирусом нового типа было подтверждено в более чем 143 тыс. случаях. Побороть заболевание смогли 64 тыс. украинцев, еще почти 3 тыс. — погибли.

Лидерами по количеству подтвержденных случаев остаются Львовская, Черновицкая, Харьковская области и город Киев.

Как сообщали Українські Новини, с начал учебного года в Киевской области на дистанционное обучение перевели 14 школ из-за подтвержденных случаев заражения у учителей и учеников.

Кроме того, начало текущей недели Украина начала с установления нового рекорда по смертности от COVID-19 за сутки.

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