В Киевской области 14 школ перевели на "дистанционку" из-за коронавируса у учеников и учителей

14 учреждений среднего образования Киевской области полностью или частично переведены на дистанционное обучение из-за заболевания коронавирусом учеников и учителей.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.



Всего на сегодня, 7 сентября, онлайн учатся 1 547 детей.



"Васильковские школы №1 и №2, Застугнянский ООШ и Ирпенская ООШ №15 полностью переведены на дистанционную форму обучения. Там, к сожалению, заболели учителя, которые контактировали с коллегами и детьми. Педагогам проведено тестирование, в школах провели дезинфекцию помещений, установлено карантин. Еще 3 класса учатся дистанционно...", - рассказал председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин.



Кроме того, на самоизоляции находятся ряд детей, учителей и других работников сферы образования, которые имеют подтверждение заболевания коронавирусом и не контактировали с одноклассниками и коллегами.



Как сообщали Українськi Новини, в Киевской области количество новых заболевших коронавирусом немного снизилось, за сутки - 86 случаев.



Кроме того, в одной из школ Винницкой области вспышка коронавируса.

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