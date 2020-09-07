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07 сентября 2020, понедельник, 17:35 177
Общество 2020-09-07T17:35:02+03:00
Українські Новини
В Киевской области 14 школ перевели на "дистанционку" из-за коронавируса у учеников и учителей

В Киевской области 14 школ перевели на "дистанционку" из-за коронавируса у учеников и учителей

Валерия Драгомирова
Киевская область, дистанционное обучение, Обучение в школах, Коронавирус у учителя
Школа. Фото: pexels
Школа. Фото: pexels

14 учреждений среднего образования Киевской области полностью или частично переведены на дистанционное обучение из-за заболевания коронавирусом учеников и учителей.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

Всего на сегодня, 7 сентября, онлайн учатся 1 547 детей.

"Васильковские школы №1 и №2, Застугнянский ООШ и Ирпенская ООШ №15 полностью переведены на дистанционную форму обучения. Там, к сожалению, заболели учителя, которые контактировали с коллегами и детьми. Педагогам проведено тестирование, в школах провели дезинфекцию помещений, установлено карантин. Еще 3 класса учатся дистанционно...", - рассказал председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Кроме того, на самоизоляции находятся ряд детей, учителей и других работников сферы образования, которые имеют подтверждение заболевания коронавирусом и не контактировали с одноклассниками и коллегами.

Как сообщали Українськi Новини, в Киевской области количество новых заболевших коронавирусом немного снизилось, за сутки - 86 случаев. 

Кроме того, в одной из школ Винницкой области вспышка коронавируса

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