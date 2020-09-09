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09 сентября 2020, среда, 13:06 658
Верховная Рада и партии 2020-09-09T13:45:02+03:00
Українські Новини
ГБР расследует дела в отношении депутатов Рады всех фракций, - замдиректора Бабиков

ГБР расследует дела в отношении депутатов Рады всех фракций, - замдиректора Бабиков

Анна Рудык
Верховная Рада, Депутаты, Слуга народа, ГБР, Александр Бабиков
Верховная Рада
Верховная Рада

Государственное бюро расследований проводит досудебное расследование по делам, в которых фигурируют депутаты Верховной Рады от всех фракций, в том числе от "Слуги народа".

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил заместитель директора ГБР Александр Бабиков.

"У нас расследуются дела, которые касаются депутатов различных фракций, наверное – всех. Мы не разделяем депутатов по фракциям и группам. Есть заявление о преступлении – расследуем", - сказал он.

При этом Бабиков не уточнил, о каком количестве депутатов идет речь.

Он добавил, что расследуются совершенно разные возможные преступления.

Как сообщали Українськi Новини, Бабиков считает неэффективной действующую антикоррупционную систему.

Кроме того, Бабиков рассказал, что суд снова наложил арест на коллекцию картин экс-президента Петра Порошенко.

Также Госбюро расследований закрыло несколько дел о возможных преступлениях бывшего Президента Петра Порошенко. А суд повторно арестовал коллекцию картин Петра Порошенко, завод "Кузница на Рыбальском" также находится под арестом.

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