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09 сентября 2020, среда, 14:11 458
Общество 2020-09-09T14:11:18+03:00
Українські Новини
Киевляне создали петицию о запрете ярмарок

Киевляне создали петицию о запрете ярмарок

Александр Савич
Киев, КГГА, Ярмарка, Петиция, электронная петиция
Киевляне предлагают запретить ярмарки на улицах столицы. Фото: sq.com.ua
Киевляне предлагают запретить ярмарки на улицах столицы. Фото: sq.com.ua

Киевляне создали электронную петицию, которая предлагает запретить ярмарки посреди улиц в столице Украины, в то время как петиция об увольнении директора НАБУ Артема Сытника набрала более 5 тыс. голосов. Соответствующая петиция появилась на сайте КГГА.

В петиции говорится о том, что ярмарки мешают движению киевлян в городе.

"Каждую субботу в каждом районе города перекрывают довольно нагруженные улицы, чтобы устроить там ярмарки. Это очень мешает въезду и выезду местных жителей во дворы своих домов! Более того, это довольно часто создает очень опасные ситуации на дороге, когда в одном потоке движутся как люди так и автомобиля", – говорится в петиции.

Взамен этому создатели петиции предлагают проводить ярмарки в специально созданных для этого закрытых площадках.

"В Киеве есть множество других закрытых площадок, где можно устроить ярмарки без угрозы здоровью пешеходов / покупателей, а также чтобы не вызывать чрезвычайные неудобства автомобилистам! Перекрытия улиц для ярмарок – это самый легкий вариант, который можно придумать (особо не привлекая для этого мозги), который остался городу в наследство еще со времен Черновецкого.

Давайте использовать улицы города с их прямому назначению", – предлагают создатели петиции.

Как сообщали Українські новини, на сайте Президента Украины в августе появилась петиция с предложением ликвидировать Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ).

Также в июле петиция с предложением усилить ответственность за пьяное вождение набрала 30 тыс. голосов.

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