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01 сентября 2020, вторник, 10:25 652
Политика 2020-09-01T10:25:01+03:00
Українські Новини
Петиция об увольнении Артема Сытника набрала уже более пяти тысяч голосов

Петиция об увольнении Артема Сытника набрала уже более пяти тысяч голосов

Ирина Дорофейчук
Президент, Петиция, КСУ, НАБУ, сытник, Вениславский
Петиция. Фото: itvua.tv
Петиция. Фото: itvua.tv

Петиция об увольнении директора НАБУ Артема Сытника, которая недавно появилась на сайте электронных петиций Президента Украины набрала уже более пяти тысяч голосов.

Автор петиции отмечает, что НАБУ все чаще становится инструментом политического влияния и шантажа. Накануне важных государственных назначений странным образом активизируется Артем Сытник с обысками, что вряд ли может говорить о случайном совпадении, а скорее о целенаправленной попытке дискредитации тех или иных лиц.

Недавно Конституционный Суд признал неконституционным указ президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
Представитель Президента в КСУ Федор Вениславский отметил, что Сытник больше не может исполнять полномочия председателя НАБУ, поскольку указ о его назначении утратил силу.
По его словам, Президент являются единственными субъектом, который может освободить Сытника, ведь назначен на должность директора НАБУ он был указом главы государства.

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