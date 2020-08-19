На сайте президента появилась петиция о ликвидации НОТУ

На сайте президента Украины появилась петиции о ликвидации Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) "в связи с систематическим пренебрежением к мнению общественности, неэффективным использованием средств налогоплательщиков".

Петиция появилась на сайте 18 августа. Автором документа является Сергиенко Андрей Владимирович.



"В связи с либерализацией и евроинтеграцией общества и государства возникает потребность в ликвидации устаревших и неэффективных институтов, не соответствующих требованиям", - говорится в тексте петиции.

По словам автора, существование подобного органа не соответствует реалиям времени, так как НОТУ является прямым правопреемником Радиокомитета УССР, который был образован еще в 30-х годах прошлого века.

"За столь продолжительное время сменились поколения, государства, однако учреждения вроде НОТУ осталась неизменными", - отмечает Сергиенко.

В пояснении к петиции он также указывает, что организация неоднократно становилась эпицентром разжигания вражды по поводу культурных вопросов.



Как сообщали Українські Новини, НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку".



Кроме того, Дубинский призвал Зеленского уволить Аласанию из-за недопуска мальчика-сироты к детскому "Евровидение-2020".

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