В конце года украинцам пересчитают пенсии. Кто получит наибольшую прибавку

В то время, как ПФУ направил уже более 12 млрд гривен на финансирование пенсий сентября, украинцев в декабре 2020 года ждет повышение минимальной пенсии с 1712 до 1769 гривен, а максимальной - с 17 120 до 17 690 грн. Об этом пишет OBOZREVATEL.

Так, сообщается, что максимальная пенсия увеличится на 570 грн, минимальная – на 57 грн. Кроме того, если сейчас прибавка за каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам составляет 17,1 грн, то уже через несколько месяцев она увеличится до 17,6 грн.

Отмечается, что украинцы, которые сейчас имеют полный стаж, получают как минимум 2100 грн. На них фактически повышение минимальной пенсии не повлияет, однако за счет роста доплаты их выплаты могут незначительно увеличится.

Также в 2020 году Рада приняла два закона, согласно которым люди старше 80 лет дополнительно получили не только доплату в 1 тыс. грн, которая была предоставлена единовременно почти 5 млн пенсионеров, но и доплату в размере 500 грн в месяц до пенсии пожизненно.

Как сообщали Українські Новини, с 1 сентября увеличился минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров в связи с повышением в Украине минималки.

Тем временем требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно.

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