У липні НБУ отримав 535 скарг на дії колекторів. У НБУ пояснили, як захиститися в разі загроз або дзвінків

У НБУ розповіли, як захиститися від загроз колекторів

У НБУ розповіли, як захиститися від загроз колекторів

У липні поточного року Національний банк отримав 535 скарг громадян на дії колекторів, водночас як експерти прогнозують девальвацію гривні.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Національний банк отримав 535 скарг громадян на дії колекторів в липні. Це майже третина від усіх отриманих за місяць скарг на дії небанківських фінустанов", - йдеться в повідомленні.

Регулятор підкреслив, що є дві головні проблеми, з якими стикаються клієнти: коли колектори дзвонять боржнику з погрозами і коли колектори контактують з родичами чи сусідами боржника, які не мають ніякого відношення до кредиту.

Саме тому громадяни звертаються в НБУ з проханнями роз'яснити, чи законно діють колектори і як захистити себе в разі загроз або нав'язливих дзвінків.

"Даючи кредит, фінкомпанія зазвичай просить позичальника дати телефон родича, колеги або друга. Водночас установа не підписує з ними ніяких документів про поручення і може навіть не перевіряти справжність контактів. Натомість компанія розраховує, що в разі прострочення кредиту його вдасться стягнути з допомогою колекторів ", - повідомляють в НБУ.

Водночас якщо клієнту надходять дзвінки або листи по кредиту, по якому він не виступав поручником, можна говорити про порушення закону "Про захист персональних даних".

"Номер телефону людини і його домашня адреса - це конфіденційні дані. Фінкомпанія і колектор НЕ мають права на їх обробку без згоди власника ", - підкреслили в Нацбанку.

По-перше, такі методи роботи колекторів як загрози, цілодобові дзвінки боржнику і членам сім'ї порушують ряд статей Конституції України (ст. 3, 21, 22, 32), Цивільного кодексу (ст.3, 291, 301, 302, 308) і Кримінального кодексу (ст.182).

По-друге, якщо колектор загрожує примусово стягнути борг, то він вводить людину в оману, оскільки тільки органи Державної виконавчої служби і приватні виконавці мають законодавчі підстави примусово стягувати заборгованість, а колекторські компанії мають право тільки інформувати боржника або поручителя по кредиту про наявність боргу.

Зазначається, що НБУ приєднався до розробки законопроєкту, над яким працює профільний комітет Верховної Ради, який повинен чітко визначити правила роботи колекторів, а також заборонити неетичну поведінку і встановити санкції за порушення.

Як повідомляли Українські Новини, у травні стало відомо, які колектори будуть полювати за активами колишніх власників банків "Дельта" і "Фінанси та кредит" .

Також в грудні 2019 року ВР прийняла за основу законопроєкт "Про захист прав і законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності".

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